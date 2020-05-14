15 liralık otobüs bileti Ulaştırma Bakanlığı kararıyla 100 TL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından karayolu yolcu taşımacılığı bilet fiyatları yeniden belirlendi. Salgın nedeniyle belirlenen fiyatlar 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak.





FİRMALARIN MALİYETLERİ YOLCULAR KARŞILAYACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yolcu otobüsü bileti taban ve tavan fiyatlarını belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ilave maliyetler dikkate alınarak yapıldı. Fiyatlar, karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığında 31 Temmuz’a ye kadar uygulanacak.





EN UCUZ BİLET 100 TL OLACAK

Tebliğe göre 100 kilometre mesafede alınacak taban yolcu otobüsü bilet ücreti 100 TL olurken, 2001 kilometre ve üzeri mesafelerde alınacak tavan ücreti de 500 TL olarak belirlendi. En kısa mesafe 100 kilometre olarak belirlenen yolculuktan alınacak ücret, mesafe arttıkça yükselecek. Çanakkale Boğazı geçişli hatlara ayrıca geçiş ücreti de eklenecek.