Samanyolu Haber /Ekonomi / 15 Mayıs'a kadar uçak seferleri iptal /13 Nisan 2020 14:45

15 Mayıs'a kadar uçak seferleri iptal

Pegasus Hava Yolları bütün uçak seferlerinin 15 Mayıs'a kadar iptal edildiğini kaydetti. Şirkte daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta seferlerin başlayacağını belirtmişti.

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Pegasus, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) için alınan ilave tedbirler doğrultusunda daha önce 1 Mayıs 2020 tarihi olarak duyurduğu sefer başlangıç tarihini 15 Mayıs'a uzattı. 

İptal edilen seferlerden doğan ücretsiz açığa alma işlemi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılabileceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Biletinizi açığa almak ücretsizdir. Açık biletinizi 1 yıl süreyle dilediğiniz rotada kullanabilirsiniz. Açık biletinizi kullanmadığınız takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ücretsiz iade hakkına sahip olursunuz." denildi.

PEGASUS YOLCULARI İÇİN UYARILAR:

*Açığa alınan bilet yeniden kullanılırken seçilen yeni bilet ile eski biletin aynı ücret sınıfında olması hâlinde bilet farkı alınmayacak.

*İptal edilen uçuşlardan doğan ücretsiz değişiklik işlemi sadece 0 (850) 250 67 02 numaralı çağrı merkezi vasıtasıyla yapılacak.

*26 Mart 2020 ve öncesinde alınan biletler cezasız ve ücret farkı ödemeden 27 Mart 2021 tarihine kadar başka bir uçuşla değiştirilebilecek.

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