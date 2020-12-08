Samanyolu Haber /Sağlık / 15 mide ilacına dikkat! /08 Aralık 2020 14:31

15 mide ilacına dikkat!

Sağlık Bakanlığı etkin maddesi "ranitidin" olan 15 mide ilacının piyasadan çekilmesi için "acil" koduyla duyuru yayımladı.

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15 mide ilaç içerdiği "nitrozaminlerin" kanserojen olması ve izin verilen limitin üzerinde bulundurulması sebebiyle piyasadan çekiliyor.

Avrupa İlaç Ajansı ile Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da mide rahatsızlıklarında kullanılan "Ranitidin" etkin maddeli ilaçların tümünün piyasadan çekilmesini kararlaştırdı.

KANSEROJEN MADDE İHTİVA EDİYOR

Sağlık Bakanlığı tarafından "acil" kodu ile yayımlanan kararda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) alınan kararın ardından söz konusu ilaçların, Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelendiği ifade edildi.

İlaç ve Eczacılık Başkan Yardımcılığı tarafından ilgili komisyon kararını yazıda, "ranitidin" ilaçların kanser riskini artırdığına bir veri bulunmadığı, ancak birçok "ranitidin" içeren üründe kabul edilebilir sınır değerlerin üzerinde ve kaynağı bilinmeyen NDMA safsızlığı yer aldığı vurgulandı.  

PİYASADAN ÇEKİLEN MİDE İLAÇLARI ŞUNLAR: 
Ranitab
Mideran
Ragasit
Raniject
Ranitine
Raniver
Ranixel
Ranis
Ranobel
Risvom
Rozon
Ulcuran
Ultidin
Zandid
Zantac
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