Samanyolu Haber /Ekonomi / 15 milyar dolarlık evlilik! /02 Ağustos 2020 21:26

15 milyar dolarlık evlilik!

X-Ray, ultrason ve MRI gibi tıbbî cihazlar üreten Siemens Healthineers büyük bir satın almaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Alman şirketin tıbbi cihazlar üreten bölümü Siemens Healthineers, kanser tedavisine yönelik tıbbi araçlar ve yazılımlar geliştiren Varian Medical’ı 15 milyar dolar (104 milyar TL) karşılığında almak istiyor. 

İki şirket arasındaki müzakerelerde son safhaya gelindi.
Siemens, Varian Medical’ı 15 milyar dolara satın alıyor

Bloomberg'de yer alan habere göre Alman şirket, kanser tedavisi için araç ve yazılım geliştiren Varian Medical'ı 15 milyar dolar karşılığında almak istiyor.

Her iki şirket de konuyla ilgili açıklama yapmak istemedi.

10 BİN ÇALIŞANI VAR

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) California eyaletine bağlı Palo Alto'da bulunan Varian 10 bin kişiyi istihdam ediyor. 

Şirket, yenilikçi kanser tedavileri üzerine çalışmalar yapıyor. Varian, 2019 yılında 3.2 milyar dolar (22 milyar 300 milyon TL) gelir elde etmişti.

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