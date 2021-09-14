15 Milyonluk İstanbul'da 13 milyon kredi borçlusu nasıl olur?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Kredi Kayıt Bürosu’nun verilerine göre Haziran 2021 itibariyle 34 milyonun üzerinde kişi, toplam 875 milyar TL tutarında bireysel kredi kullandı. Verilere göre 15 milyonun üzerinde nüfusu olan İstanbul’da 13 milyonun üzerinde kişinin kredi borcu var.





Tanrıkulu sordu Bakan Elvan yanıtladı





Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bireysel kredi kullanımını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu’nun "Kredi borcu olan kişi sayısı ve kullanılan kredi tutarı ne kadardır? İller bazında dağılımı nedir?" sorularına Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan yanıt verdi.





Bakan Elvan’ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Kredi Kayıt Bürosu verilerine dayanarak gönderdiği yanıta göre Haziran 2021 itibariyle toplam stok bireysel kredi tutarı 874,3 milyar TL oldu. Bireysel kredi müşteri sayısı 34 milyon 119 bin 250 olarak kayıtlara geçti.





İstanbul’un yüzde 80’i kredi borçlusu





Bakan Elvan verdiği yanıtta il bazında bireysel kredi kullanan kişi sayısını ve toplam tutarı da paylaştı. Buna göre, 15 milyonun üzerinde nüfusa sahip İstanbul’da 13 milyon 305 bin 241 kişi kredi borçlusu. İstanbul özelinde kullanılan bireysel kredilerin toplam tutarı ise 252 milyar 647 bin 317 bin TL olarak kayıtlara geçti.





Verilere göre İstanbul’un ardından en çok bireysel kredinin kullanıldığı il, 3 milyon 241 bin 130 kişiyle Ankara oldu. Başkent’te kullanılan bireysel kredinin toplam tutarı ise 87 milyar 670 milyon 770 bin TL olarak kayıtlara geçti. Ankara’nın ardından üçüncü sırada 2 milyon 549 bin 270 kişiyle İzmir, dördüncü sırada 1 milyon 512 bin 599 kişiyle Bursa ve beşinci sırada 1 milyon 361 bin 605 kişiyle Antalya yer aldı.





Bakan Elvan’ın yanıtına göre 36 bin 595 kişiyle toplam 413 milyon 367 bin TL tutarında en az bireysel kredinin kullanıldığı il Bayburt oldu. Bayburt’u 43 bin 638 kişiyle Ardahan, 50 bin 13 kişiyle Tunceli, 51 bin 535 kişiyle Kilis ve 69 bin 382 kişiyle Gümüşhane izledi.





Kişi bazında kullanılan bireysel kredilerin illere göre sıralamasında en borçlu 10 il şöyle:





- İstanbul: 13 milyon 305 bin 241 kişi, 252 milyar 647 milyon 317 bin TL





- Ankara: 3 milyon 241 bin 130 kişi, 87 milyar 670 milyon 770 bin TL





- İzmir: 2 milyon 549 bin 270 kişi, 61 milyar 428 milyon 306 bin TL





- Bursa: 1 milyon 512 bin 599 kişi, 32 milyar 956 milyon 927 bin TL





- Antalya: 1 milyon 361 bin 605 kişi, 30 milyar 201 milyon 806 bin TL





- Kocaeli: 1 milyon 50 bin 72 kişi, 22 milyar 506 milyon 504 bin TL





- Adana: 957 bin 347 kişi, 20 milyar 929 milyon 299 bin TL





- Konya: 902 bin 967 kişi, 15 milyar 465 milyon 581 bin TL





- Gaziantep: 718 bin 702 kişi, 15 milyar 219 milyon 877 bin TL





- Mersin: 797 bin 558 kişi, 17 milyar 886 milyon 485 bin TL