Samanyolu Haber /Politika / "15 parti bir araya gelecek" /17 Haziran 2022 00:12

"15 parti bir araya gelecek"

Yaklaşan seçim süreciyle birlikte hareketlenen siyaset arenasında yeni siyasi oluşumlar da konuşulmya devam ediyor. Bu kapsamda bir açıklama yapan eski mHP milletvekili Sinan Oğan ise dikkat çeken bir ittifak çerçevesi çizdi.

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Siyasi kulislerde yeni oluşumlar konuşulmaya devam ediyor.

Cumhur ve Millet ittifaklarının yanı sıra üçüncü bir ittifak olarak bazı sağ partilerin birleşmesi gündemdeyken ayrıca sol partiler arasında yapılması gündemde olan ve başını Sol Parti ile TKP'nin çektiği bir başka oluşum da gündemde.

Bu olasılıklar konuşulurken dikkat çeken bir başka ittifak açıklaması da eski MHP milletvekili Sinan Oğan'dan geldi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan, yeni bir ittifak kurmak için çalıştıklarını söyledi.

Oğan, katıldığı programda gazeteci Lale Ozan Arslan'ın sorularını yanıtladı.

Şu an hiçbir parti içerisinde politika yapmadığını belirten Sinan Oğan yeni bir ittifak çalışması yürüttüklerini belirtti.

15 PARTİ BİRLEŞECEK

15 partinin yanı sıra akademisyenlerin yer alacağı bir ittifak kurulacağını söyleyen Oğan, amaçlarının "seçimlerde Türkiye'de kilit bir konuma gelmek" olduğunu ifade etti.

Oğan, seçimlerde yüzde 15 gibi bir oran hedeflediklerini söyledi. Oğan, "Özellikle bir takım çevrelerin HDP'yi kilit bir partiymiş gibi göstermek istediğini ve bu algıyla mücadele edeceklerini" söyledi.
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