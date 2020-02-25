25 senedir günde 5 litre kola içiyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tatlı ustası İsmail Otlu'nun kola bağımlılığı 10 yaşında başladı.





Önceleri günlük 1-2 litre kola içen İsmail Otlu zaman içerisinde kola tüketimini 5 litreye çıkardı.





Sabah uyanınca ilk işinin kola içmek olduğunu aktaran Otlu, gün boyunca bazen 5 litrenin üzerinde kola içiyor.





Uzun zamandır hiç su içmediğini söyleyen İsmail Otlu, ana yemek yemediğini, öğlen arası bazen simit bazen de poğaça yediğini belirtti.





İsmail Otlu, kola içmediği zamanlarda başının ağrıdığını ve stresli hâle geldiğini söylüyor.





"BAĞIMLISI OLDUM, KOLAYI BIRAKAMIYORUM"





Bağımlılıktan kurtulmayı hiç denemediğini kaydeden Otlu, “Bu bağımlılık bana yarın bir gün nasıl bir hastalık olarak geri döner bilemiyorum. Su içemiyorum. Yemek dahi yiyemiyorum. Öğleni simitle börekle geçiştiriyorum. Bağımlısı oldum bırakamıyorum. İçkim sigaram yok. Tek kötü alışkanlığım bu.” dedi.





35 yaşındaki Otlu'nun iş yeri yakınında seyyar satıcılık yapan arkadaşı Tamer Onu ise, “Bizi bıktırdı. Kola içmeye sürekli beni de çağırıyor beni de bağımlı yaptı. 1 litre kola da ben içiyorum.” şeklinde konuştu.