15 Temmuz adaleti: Bir anne biri otizmli 2 çocuğuyla cezaevinde!

Öztimur’un cezaevindeki zorlu koşulları ve çocuklarının yaşadığı sıkıntılar, insan hakları savunucularının ve milletvekillerinin dikkatini çekti.





DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevine dün yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından paylaşarak Öztimur’un durumuna ışık tuttu.





“12 KİŞİLİK KOĞUŞLARDA 57 KİŞİ KALIYOR”





TR724'ün haberine göre Gergerlioğlu, 1300’e yakın mahpusun bulunduğu cezaevinde aşırı kalabalık koğuşların, yetersiz yaşam koşullarının ve özellikle çocuklu annelerin karşılaştığı zorlukların altını çizdi.





Gergerlioğlu, “12 kişilik koğuşlarda 57 kişi kalıyor. Tek yataklık alanda iki ranza var, zayıf mahpuslar bile aralarından geçmekte zorlanıyor,” dedi.





Öztimur’un hikayesi, cezaevindeki koşulların en çarpıcı örneklerinden biri. 4 yaşındaki otizmli çocuğu ve 20 aylık bebeğiyle cezaevinde bulunan Fatma Öztimur, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor.





“ÇOCUK OTİZMLİ OLMASINA RAĞMEN ANNE İNFAZ ERTELEME ALMAMIŞ”





Gergerlioğlu, otizmli çocuğun özel eğitim alamadığını ve durumunun cezaevi ortamında kötüleşebileceğini belirtti. Gergerlioğlu, “Fatma Öztimur 2 çocuğu ile yanıma geldi. Gerçekten herkesin görmesi gereken bir manzaraydı. İki çocuklu bir anne cezaevindeydi. Birisi 4 yaşında otizm olan bir çocuk. İkisi de 20 aylık bir bebek ve anne ikisini de kucağında tutmak zorunda. Çok zorlandı. Görüşme boyunca çok zor anlar yaşadı.





Gerek mahpus anne Fatma Öztimur gerek ben çocukları avutmaya çalıştık ve o arada anneyi dinlemeye çalıştık. Otizmli çocuk burada daha da kötüleşebilir. 4 yaşındaki çocuk halen konuşamıyor. Otizmli olmasına rağmen anne infaz erteleme alamamış. Engelli otizmli çocuğun engel oranı artacak bu gidişle. Çocuk annenin yanında fakat özel eğitim alma şansı yok. Cezavinde bu sağlanmıyor. Sağlanması gerektiğini söyledik veyahutta çocuğu bu zorluktan dolayı dışarı vermesi gerekiyor.” diye ekledi.





SUÇU DERNEĞE ÜYE OLMAK





Öztimur’un cezası, bir derneğe üyelik, sohbete katılma ve Bylock uygulamasını telefonuna yükleme gibi gerekçelere dayanıyor. Gergerlioğlu, bu tür cezaların adil olmadığını ve Öztimur’un “işkence gibi bir hayat” yaşadığını vurguladı. Ayrıca, cezaevinde böcek sorununun ciddi bir rahatsızlık yarattığını, Öztimur’un koğuşunda bebeklerin etrafında dolaşan böceklerden korktuğunu aktardı.





HASTA MAHPUSLAR DA VAR





Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeki diğer sorunlar arasında hasta ve yaşlı mahpusların durumu da yer alıyor. Gergerlioğlu, 73 yaşındaki Hatun Polat’ın “1 Mayıs olaylarına karışabileceği” gerekçesiyle tutuklandığını ve bu tür “abuk sabuk” gerekçelerle insanların özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını ifade etti. Ayrıca, infaz koruma memurlarının düşük maaşlar ve kötü çalışma koşulları nedeniyle şikayetçi olduğunu, birçok memurun İstanbul’dan ayrılmak istediğini belirtti.





“BU ÇİLE NEDEN ÇEKTİRİLİYOR?”





Gergerlioğlu, Adalet Bakanlığı’na seslenerek, özellikle çocuklu anneler ve hasta mahpuslar için yasal düzenlemeler yapılmasını ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesini talep etti. “Kadın mahpus olmak zor, engelli çocuk annesi olmak en zoru. Bu çile neden çektiriliyor?” diye sordu.