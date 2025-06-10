15 Temmuz bahane, lüks konut şahane: Askeri araziye 33 blok daha

Ekim 2016’da dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Esas olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi buraların yeşil alan olması. Oradaki vatandaşların kullanımına açık olması, oradaki insanlar ne istiyorsa o şekilde düzenlenmedi” dedi. Özhaseki bu sözlerinden iki ay sonra da “Bütün askeri alanlar şehir dışında kalıp yemyeşil bir araziye sahip değil. Bir kısmı yeşil alan, ağaçlı, şehir içinde kesin park olmalı ama birçok şehirde şehirlerin çeperlerinde kalmış, içinde iki tane bile ağacı olmayan geniş araziler var” açıklamasını yapmıştı.





İLK PROJE DEĞİL

Birbiriyle çelişen açıklamaların ardından bölgelerde konutlar yükseldi. Bu yılın başlangıcında da Esenler’de imara açılan Topkule ve Baştabya Kışlası’nda konut projeleri için gerekli başvurular yapıldı. Cumhuriyet'de yer alan habere göre geçen aylarda bu alandaki 4 bin 156 konut, 33 kapıcı dairesi ve 140 ticari alanlı projeye onay verildiğini gündeme gelmişti. Son olarak da yine aynı bölge içerisinde Emlak Konut’un 910 konutluk projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. 4 milyar 700 milyon TL değerindeki projeyle birlikte alanda 33 blok inşa edilecek. Yapımının 2028’in sonunda biteceği öngörülen projeyle dikilecek binalar 10 katlı olacak.





GÖKCE AKTARMIŞTI

19 Mart operasyonlarının ardından tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce ise sadece İstanbul’da 10 bin futbol sahası büyüklüğündeki alanın, askeri alan olmaktan çıkarıldığını söylemişti. Gökce, 2019’da İstanbul’da tam 15 bin 304 hektar askeri alan olduğunu, 2023 itibarıyla ise askeri alanların yüzde 46’sı askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi statüsünden çıkartıldığını aktardı. Gökce aynı zamanda bu alanlarda yapımına devam eden projelerin yüzde 96.5’inin konut projesi olduğunu aktararak “Tamamlanmış projelerde yaklaşık 39 bin kişi yaşıyor. Bu projelerin yüzde 85’i lüks konut statüsünde” ifadelerini kullanmıştı.





Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası İstanbul Şubesi’nin aktardığına göre imara açılan askeri alanların bazıları şu şekilde:





Bakırköy Şenlikköy Askeri Alanı

Beşiktaş Barbaros Bulvarı Askeri Lojmanı, Orhaniye Kışlası, Jandarma Dikimevi, 1. Ordu Komutanlığı

Çekmeköy Şehit Onbaşı Azim Özdemir Kışlası ve 3. Kolordu Komutanlığı

Sancaktepe General İsmail Hakkı Tunaboylu Kışlası

Sarıyer Zekeriyaköy Füze Üssü

Maltepe Kenan Evren Kışlası ve Nurettin Baransel Kışlası

Tuzla İçmeler Piyade Okulu Askeri Alanı ve 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı

Zeytinburnu Eski Tank Fabrikası, Askeri Lojman ve Hizmet Birimleri