Ahmet NESİN | artigercek.com



15 Temmuz’da jandarmada neler oldu?





15 Temmuz darbe gecesinin en ilginç olayı jandarma komutanlığında olanlardır ama nedense çok fazla üstünde durulmadı. Darbe girişimi başladıktan sonra kaç dakika yada saat geçti anımsamıyorum ama fazla geçmedi ki darbe girişiminin daha çok jandarma ayağının kuvvetli olduğu duyumları gelmeye başladı. Kara kuvvetleri ve bilhassa 1. Ordu komutanlığının desteklemediği darbe girişimi başarılı olamaz, bunu biliyorum ama jandarma darbe girişiminde ne kadar etkili olur, bunu hâlâ bilmiyorum.





15 Temmuz darbe girişimine karşı yapılan darbede tek emekli edilen komutan Jandarma genel komutanı Galip Mendi. Galip Mendi 1951 doğumlu ve 2016 yılında yaşından dolayı emekli ediliyor. Bu açıdan baktığımızda hiçbir yanlışlık yok, ancak 1952 doğumlu genelkurmay başkanı Hulusi Akar 2018 yılında, yani 66 yaşında emekli ediliyor. Oysa hem genelkurmay başkanı hem de kuvvet komutanları için ayrı uzatabilme yasaları var. Jandarma genel komutanlığı burada biraz üvey evlat gibi duruyor esasında, duruma göre kuvvet komutanlığı muamelesi görse de bu her zaman uygulanmıyor.





Bana göre Galip Mendi darbe gecesinin en şaibesiz komutanlarından birisi ancak Erdoğan hükümetiyle de hiç iyi geçinemeyen birisi. Mendi’nin 2 özelliği var, birincisi jandarmaya kara kuvvetleri komutanlığından gelmiş olması, ikincisi de jandarmanın içişleri bakanlığına bağlanmasına hep karşı duruşu ve bunu da emekli olana kadar başarması. Mendi darbe gecesi Ankara’daki düğünde şahitlik yapıyor ve emir subayı ve eski Konya bölge jandarma komutanı tarafından gözaltına alınıyor.





Gelelim jandarmadaki diğer olaylara. Jandarma genel komutanlığının yanında atlı spor kulübü var, orası tamamen bağımsız bir kuruluş ama 15 Temmuz günü orada emniyet bir toplantı yapıyor. Ne toplantısı olduğunu bilmiyoruz ama bunu daha sonra beraat eden emekli albay Süleyman Karaca söylüyor mahkemede.

Bu toplantıda neler konuşulduğunu şimdilik bilmiyorum ama mahkeme tutanaklarını didik didik edip öğrenmeye çalışacağım. Gelelim meclisteki soruşturmada açıklama yapan dönemin Ankara Valisi Mehmet Kılıçlar’a. Kılıçlar soruşturmaya HTS kayıtlarını da getirdiğini söyleyerek 23.51’de komutan Arif Çetin’in konuşmalarını televizyondan dinlediğini söylüyor ve kendisine güvendiğini açıklıyor.





Mehmet Kılıçlar’ın açıklaması:





Gelelim bugünkü jandarma genel komutanı Arif Çetin’in bu konuda yaptığı açıklamaya:





Vali ve komutanın söylediği saatler arasında tamı tamına 2 saat 28 dakika gibi bir zaman dilimi farkı var. O kadar hata kadı kızında da olur diyorsanız söyleyecek bişey yok ama durum pek de öyle gözükmüyor.





Peki, Arif Çetin darbe girişimini öğrendikten sonra ne yapıyor, ne gibi önlemler alıyor, komutanlığa mı gidiyor, yoksa cami imamının evine mi, bunları da bir dahaki yazımda detaylı bir şekilde yazacağım.