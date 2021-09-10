Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz’da Marmaris’e gelen gizemli korgeneral kimdi? /10 Eylül 2021 13:31

15 Temmuz’da Marmaris’e gelen gizemli korgeneral kimdi?

Gazeteci Cevheri Güven, 15 Temmuz’da Gökhan Sönmezateş ve timinden önce Marmaris’e gidip çatışmaya giren ve orada korumaları şehit edenlerle ilgili ilk kez göreceğiniz belgeler bu videoda.

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Gazeteci Cevheri Güven, kendisinden en çok istenen 15 Temmuz’un en gizemli noktalarından Marmaris’le ilgili yeni videosunu takipçileri ile paylaştı. Videoda 15 Temmuz’da Marmaris’te yaşananlarla ilgili ilk kez görülecek belgeler de yer alıyor.
 F-16’LAR NEDEN VUR EMRİNE UYMADI?
Marmaris olayıyla ilgili gerçeklerin Türkiye’de çekilip yayınlanamayacağını savunan Güven, “Bu videoda 15 Temmuz’un Marmaris ayağıyla ilgili gerçekler var. Gökhan Sönmezateş ve timi, ondan önce Marmaris’e giden ilk timle ilgili ilk kez göreceğiniz inanılmaz belgeler, hem polise hem askere ateş eden gizemli silah, ertesi gün 16 Temmuz’da Gökhan Sönmezateş’in Marmaris’ten Ankara’ya gelip Hava Kuvvetleri Komutanlığını bağıra bağıra birbirine kattığı konuşma, tüm bu olaylarla Semih Terzi’nin ilgisi, vur emrine uymayan F16’lar, o gece orada bulunmaması gereken gizemli korgeneral, ve tonla bilgi belgeler ışığında bu videoda…” dedi.


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