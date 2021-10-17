Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz’daki işkencelerle adı anılan emniyet müdürü trafik kazasında öldü /17 Ekim 2021 10:10

15 Temmuz’daki işkencelerle adı anılan emniyet müdürü trafik kazasında öldü

15 Temmuz sonrası Kütahya’daki birçok işkence ve kötü muamelenin sorumlusu olduğu ileri sürülen eski İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, 18 yaşındaki oğlu ile birlikte trafik kazasında öldü. Çevik, 15 Temmuz öncesi birçok fişlemeyi de gerçekleştirmişti.

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Eskişehir-Ankara karayolu 16’ncı kilometrede Cengiz Alav idaresindeki 06 DS 5256 plakalı tır kavşaktan dönüş yapmak üzereyken, emekli Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Çevik yönetimindeki 06 CKP 294 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu Hasan Çevik ile otomobilin içerisinde bulunan oğlu Ahmet Buğra Çevik hayatını kaybetti. Tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.

Çevik ve oğlunun cansız bedenleri olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, kaza alanında incelemelerde bulundu.

15 Temmuz sonrası televizyon programına katılan Hasan Çevik yaptığı fişlemeleri ifşa etmişti.
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