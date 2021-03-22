15 Temmuz’dan 4 hafta önce ‘tarafını seç’ dediler

Almanya’da yaşayan ve AKP’ye yönelik muhalif açıklamalarıyla bilinen boksör Ünsal Arık, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi yaşadığı ilginç bir olayı paylaştı.





SAVAŞIN BAŞLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Arık, tanıdığı bir AKP’linin kendisine olacakları haber verdiğini ve tarafını seçmesini istediğini söyledi. Arık paylaşımında şunları kaydetti: “Sır gibi sakladım ama AKP’de aday adayı olmuş biri 15 Temmuz darbesi olmadan 4 hafta önce beni aradı ve olacakları anlattı. Savaşın başlayacağını söyledi. Toplantıları Dortmund’a oldu! Sustum ama korktuğumdan değil. Kime anlatırım, kim ne yapabilir bana çamur atmadan onu düşündüm.”





OKUYORSAN ELİMDEKİ KOZU BİLİYORSUN!

Hemen ardında yaptığı bir başka paylaşımda ünlü boksör elinde koz olduğunu da belirterek şu ifadeleri kullandı: “‘Her hamlene dikkat et doğru tarafı seç. Ben bir kaç güne seni arayacağım’ dedi. Ama ben altı gün sonra ilk defa Alman televizyonuna çıktım, Ünsal Arık ismi patlama yaptı ve onlar şunu anladı: ‘Bu çocuk asla bizden biri olmaz.’ Bu mesajı okuyorsan elimdeki kozu biliyorsun!”





BIÇAKLI SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Arık, AKP’nin insan hakları ihlallerine karşı sık sık sosyal medya hesabından tepkisini dile getiriyor. AKP’lileri rahatsız eden açıklamaları yüzünden Arık, ölümle tehdit edildiği mesajlar alıyor. Kurşunla tehdit edilen, arabasının lastikleri kesilen ve telefonla tehditler alan Arık, geçen Aralık ayında da bıçaklı saldırıya uğradı.







