15 Temmuz’dan sonra Türkiye’deki ‘kayıp silahlar’ 7,5 kat artmış

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği “envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı” iddiası, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi.







Konuyu defalarca Meclis’e taşıyan eski CHP Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi.





Tüm, Twitter hesabındaki paylaşımında, konuyu defalarca TBMM gündemine taşıdığını kaydederek, “Sedat Peker’in 15 Temmuz’da birtakım sivil milislere dağıtılan silahlarla ilgili açıklamasını yabana atmayın. Ben, bu konuyu milletvekili olduğum dönemde defalarca gündeme getirdim, araştırdım, tüm resmi mercilere başvurdum” dedi.





KAYIP SİLAH SAYISI 14 BİNDEN 107 BİNE ÇIKMIŞ





Türkiye’deki kayıp silahların acilen soruşturulması gerektiğini ifade eden Mehmet Tüm, “Türkiye’de 2014’te 14 bin silah kayıpken, bu sayı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam 7,5 kat artmış ve 107 bine ulaşmıştır. Bu korkunç artış, dünyanın neresine giderseniz gidin, ACİLEN soruşturulması gereken bir konudur. Peki bizde bu konu araştırıldı mı: Hayır!” ifadelerini kullandı.





"15 TEMMUZ’DA DAĞITILAN SİLAHLARLA ONLARCA CİNAYET İŞLENDİ"





Tüm, 15 Temmuz’da dağıtılan silahlarla cinayet işlendiğini savunarak, “İçişleri Bakanlığına defalarca sormama rağmen, üstü kapalı ve geçiştirici yanıtlar verildi. 15 Temmuz’da dağıtılan bu silahlarla ne yazık ki onlarca cinayet işlendi. S. Peker’in anlattıklarına bakınca o gün dile getirdiğimiz iddiaların doğruluğu da teyit edilmiş oluyor” dedi.





"ACİLEN MECLİS’TE KOMİSYON KURULMALI"





Muhalefete büyük görev düştüğünü belirten Mehmet Tüm, “En başta bu kayıp silahların akıbeti araştırılmalı, acilen Meclis’te bir komisyon kurulmalı ve Cumhuriyet savcıları harekete geçmelidir. Silahlanmaya karşı toplumsal farkındalık da artırılmalı ve bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz. Sedat Peker’in bu iddiaları araştırılmazsa gelecek açısından çok büyük felaketler yaşanabilir. Acil önlem şart!” değerlendirmesinde bulundu.