Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz davasında 73 asker için flaş karar: 'Verilen emri uyguladılar, cezaya yer yok' /08 Aralık 2022 15:41

15 Temmuz davasında 73 asker için flaş karar: 'Verilen emri uyguladılar, cezaya yer yok'

İstanbul'da 15 Temmuz'a ilişkin aralarında muvazzafların da bulunduğu 28'i tutuklu, 138 askerin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, 38 sanığa 12,3 ile 15 yıl arasında değişen hapis cezaları verirken, 23 sanığın beraatine karar verdi. 73 sanık hakkında ise görev gereği zorunlu bir emri uyguladıkları gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

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İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gördüğü davada tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye bağlandı.

Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 38 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12,5 yıl ile 15 yıl arasında değişen sürelerde hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

“Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 2 sanığı 1 yıl 6 ay 22’şer gün hapis cezasına mahkum eden mahkeme, sanıkların hakkıda hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Heyet, 2 sanığı da aynı suçtan 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırdı.

‘ZORUNLU EMRİ’ UYGULAYAN 73 SANIĞA CEZA VERİLMEDİ
Mahkeme, 73 sanık hakkında üzerlerine atılı suçlardan, “yerine getirilmesi görev gereği zorunlu bir emrin uygulanması” nedenine ait koşulların gerçekleştiği hususunda kaçınılmaz bir hataya düştükleri gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

23 SANIĞIN BERAATLERİNE HÜKMETTİ
Heyet, 23 sanığın üzerine atılı tüm suçlardan beraatlerine hükmetti. Kararla birlikte tutuklu 5 sanığın, haklarında “yurt dışına çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verildi.

DENİZ HARP OKULU KOMUTANI MÜŞTEKİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 630 sayfalık iddianamede Ömer Yüksek “mağdur”, Karayolları Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz'da Deniz Harp Okulu Komutanı olan tümamiral Mesut Özel, Hakan Kıyan, İhsan Canpulat, Muhammed Murat Hacımustafaoğulları, Mustafa Hacımustafaoğulları ve Ömer Sefa Hacımustafaoğulları ise “müşteki” sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede 126 sanık hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, darbe girişimi sırasında er olan 2 sanık hakkında ise müştekiler Hakan Kıyan ve İhsan Canpulat’a yönelik eylemleri nedeniyle “mala zarar vermek” suçundan 8’er aydan 6’şar yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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