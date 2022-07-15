15 Temmuz, Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz'da Hizmet Hareketi'ne kurulan tuzağı, tüm merhaleleri ile geniş bir perspektiften değerlendiren Hamdullah Öztürk, ilk olarak 15 Temmuz ile 28 Şubat'ın benzer yönlerine dikkat çekiyor. 28 Şubat'ta MGK kararları ile 15 Temmuz'dan sonraki KHK kıyımının ortak noktalarını değerlendirdi.







Videonun ikinci bölümünde 15 Temmuz'un senaryo tarafına değinen Öztürk, Adem Yavuz Arslan'ın 'Erdoğan o uçağa bindi mi?' ve 15 Temmuz gecesi Harbiyeli öğrencilerin içine çekildikleri tuzağı anlattıkları Mavi Otobüs Belgeseli'ne de atıf yaparak, 15 Temmuz'da Erdoğan eli ile kurulan tuzağın detaylarına değiniyor.





Binali Yıldırım'ın köprüde ölüme çekilmesi, Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesi hadiselerinin 15 temmuz'un şiddet dozunu artıtmak için Erdoğan ve adamları tarafından planlandığını anlatıyor.





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