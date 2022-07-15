Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz, Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı? /15 Temmuz 2022 15:53

15 Temmuz, Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

İlahiyatçı yazar Hamdullah Öztürk, 15 temmuz ile ilgili bir video yayınladı. '15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?' başlığı ile yayınladığı videoda, 15 Temmuz ile ilgili çarpıcı tespitlere yer veriyor.

15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

15 Temmuz'da Hizmet Hareketi'ne kurulan tuzağı, tüm merhaleleri ile geniş bir perspektiften değerlendiren Hamdullah Öztürk, ilk olarak 15 Temmuz ile 28 Şubat'ın benzer yönlerine dikkat çekiyor. 28 Şubat'ta MGK kararları ile 15 Temmuz'dan sonraki KHK kıyımının ortak noktalarını değerlendirdi.

Videonun ikinci bölümünde 15 Temmuz'un senaryo tarafına değinen Öztürk, Adem Yavuz Arslan'ın 'Erdoğan o uçağa bindi mi?' ve 15 Temmuz gecesi Harbiyeli öğrencilerin içine çekildikleri tuzağı anlattıkları Mavi Otobüs Belgeseli'ne de atıf yaparak, 15 Temmuz'da Erdoğan eli ile kurulan tuzağın detaylarına değiniyor.

Binali Yıldırım'ın köprüde ölüme çekilmesi, Erol Olçok ve oğlunun öldürülmesi hadiselerinin 15 temmuz'un şiddet dozunu artıtmak için Erdoğan ve adamları tarafından planlandığını anlatıyor.

Videodaki diğer detayları aşağıdan izleyebilirsiniz.


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15 Temmuz Erdoğan için lütuf muydu? Kurduğu bir tuzak mıydı?

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