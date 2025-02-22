Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz gazisi: Kendisini gözaltına alan polisleri sürdürmekle tehdit etti /22 Şubat 2025 19:35

15 Temmuz gazisi: Kendisini gözaltına alan polisleri sürdürmekle tehdit etti

Şikayet nedeniyle gözaltına alınan 15 Temmuz gazisi Ateş Öcal, ifadesine, “Buradaki polisleri sürdüreceğim. Haritadan yer beğenin” yazdırdı.

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İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevli bir asliye ceza mahkemesi hakiminin eşi olan, 15 Temmuz gazisi Ateş Öcal, 13 Şubat’ta adliye koridorunda gözaltına alındı. Bu duruma tepki gösteren Öcal, polisleri “Hepinizi sürdüreceğim” diyerek tehdit etti.

‘Akın Gürlek Kardeşimizi Ziyaret Ettik’

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, eşinin hakim kendisinin ise 15 Temmuz gazisi olduğunu söyleyen Öcal, savcılık ifadesinde polisleri tehdit ettiğini anlattı:

“Zaman zaman eşimi ziyarete gelirim. Benim işim tamamen adliyededir. Aynı zamanda ben 15 Temmuz gazisiyim. Bundan bir hafta evvel eski Bakan Yardımcısı yeni Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek kardeşimizi İsmail Hakkı Turunç ile birlikte ziyaret ettik, çay içtik, sonra ayrıldık.

‘Senin Gaziliğin De Şüpheli’

Dün de ön büroda geziyordum… Sonra polisler geldi. ‘Ateş bey sizden şikâyet var’ dediler. Kim olduğunu sorunca ‘Onu karakolda öğrenirsin’ dediler. Avukat olduğumu söyleyip suçlamayı bildirmeleri gerektiğini söyledim. 20 polis koluma girdi, çantamı unuttuğum için geri dönüp ön bürodan aldım… ‘Siz devletin gazisi olmamı da kıskanıyorsunuz’ dedim. Bu sırada sarışın olan bir polis memuru bana hitaben ‘Senin gaziliğin de şüpheli’ dedi. Sonra karakola girdim.

“Sizin Hepinizi Sürdüreceğim, Tayininizi Çıkaracağım”

Karakolda bulunan polislerin hepsine ‘Sizin hepinizi sürdüreceğim, tayininizi çıkaracağım, haritadan yer beğenin bana bildirin sizin için güzel bir yer beğeneceğim’ dedim. Bundan sonra nezarete atıldım. Burada bağcıklarım ve kemerim elimdeydi. Kendimi öldürüp öldürmeme noktasında tereddüt yaşadım, sonra vazgeçtim. Ben kan sulandırıcı ilaçlar kullanırım. Nezarethanedeyken bu ilaçları alamadığım için kendimi kaybettiğimden nezarethane duvarlarına ve orada bulunan eşyalara zarar vermişim ancak ben bunu hatırlamıyorum…”

Ev Hapsi Kararı Verildi

Öcal’ın sosyal medyada yer alan bilgilere göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ankara Valisi Vasip Şahin gibi isimlerle fotoğrafları var. Öcal için ev hapsi kararı verildi.

BirGün’e konuşan Öcal, “Söz konusu ifade işleminden sonra ev hapsi kararı verildi ancak daha tebliğ edilmediği için uygulanmadı. Ben 15 Temmuz gazisiyim” dedi.
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