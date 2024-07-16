15 Temmuz hukuksuzluklarına bir can daha!

KIZI FERYAT ETMİŞTİ: BABAM ÖLÜMLE BURUN BURUNA





KAMUOYU BASKISI ETKİLİ OLMUŞTU

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, artan kamuoyu baskısı üzerine 20 Mart 2022 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı:

TAHLİYE EDİN Kİ TEDAVİSİNİ YAPTIRALIM

Ahmet Zeki Özkan’ın eşi Yasemin Özkan ise o dönemde “Eşimin hastalığı basit bir hastalık değil niye dikkate alınmıyor. Adalete güvenmek istiyorum. Eşim grip değil veya karnı ağrımıyor. O 4. evre akciğer kanseri. Artık tahliye olsun. Doktorumuzun bize söylediği hastalığınız 4. evre ve bu evredeki hastaların ömrü 1 yıl. Doktor, verdiği akıllı hapın eşimin ömrünü uzatacağını söyledi ancak bakımının da iyi yapılması gerektiğini anlattı. Cezaevinde ne kadar iyi bakılır? Cezaevinden tabutla çıkmasını istemiyorum. Her geçen gün eşim için ciddi sıkıntı biran önce tahliye edilmeli ki tedavisini yaptıralım.” diyerek Adalet Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu’na seslenmişti.

İKİ ADLİ TIP KURUMU FARKLI RAPOR AÇIKLAMIŞTI

Ahmet Zeki Özkan’a Antalya Adli Tıp Kurumu ‘cezaevinde kalamaz’ raporu vermesine rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu ‘doktoru ve reviri olan bir cezaevinde’ kalabileceğini kaydetmişti. Bunun üzerine İstanbul Adli Tıp’ın raporunu esas alan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Aralık 2021’de Ahmet Zeki Özkan’ın infaz erteleme talebini reddetmişti.