15 Temmuz hukuksuzluklarına bir can daha!

Velev'in haberine göre 19 Ağustos 2022’de tahliye edilen makine mühendisi Özkan, banka hesabı, gazete aboneliği, iki kez kurban bağışladığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilmişti.
Ahmet Zeki Özkan, Instagram hesabındaki tek paylaşımında “Oğlumuzun nişanını yaptık. Rabbim hayırlı etsin.” ifadelerini kullanmıştı.
KIZI FERYAT ETMİŞTİ: BABAM ÖLÜMLE BURUN BURUNA
4. evre akciğer kanseri olduğu halde Adli Tıp Kurumu raporuyla 2022 yılının Şubat ayında cezaevine gönderilen Ahmet Zeki Özkan’ın yakınları Adalet Bakanlığına seslenmişti.
Almanya’da makine mühendisliği okuyan Özkan, daha önce aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması ve infaz erteleme talebinin reddedilmesi üzerine Antalya L Tipi Cezaevine konulmuştu. Özkan için doktorları “En fazla 1 yıl yaşar” demişti.
Özkan’ın kızı Merve Özkan babasının cezaevine yaşayamayacağını, bakıma muhtaç olduğunu belirterek sosyal medya hesabından destek istemişti. Özkan’ın kızı ”Adalet Bakanlığı babama ev hapsi verebilirsiniz. Bu adam ölümle burun buruna!” diye çağrıda bulunmuştu.
KAMUOYU BASKISI ETKİLİ OLMUŞTU
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, artan kamuoyu baskısı üzerine 20 Mart 2022 tarihinde şu açıklamayı yapmıştı:
“Bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayınlanan, “Kanser hastası mahpusa doktorların grevi nedeniyle ilaçları verilmedi” haberlerine ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, Kurum aile hekiminin grevde olduğu iddiası asılsız olup, aile hekimi hizmetine kesintisiz olarak devam etmektedir.
Ayrıca haberlerde adı geçen hükümlü Ahmet Zeki ÖZKAN’ın sürekli kullanmakta olduğu ilaç son olarak 17.03.2022 tarihinde kurum aile hekimi tarafından reçete edilmiş ve 18.03.2022 tarihinde kendisine teslim edilmiştir. İlaçlarının her gün düzenli olarak kullanımı sağlanmakta ve tüm hükümlü ve tutuklularda olduğu gibi tedavisine yönelik işlemler titizlikle takip edilmektedir. Öte yandan adı geçene yönelik ceza tehiri işlemleri Ceza İnfaz Kurumu tarafından 11.02.2022 tarihinde re’sen başlatılmıştır.
Söz konusu iddialar; kurumlarımıza ve personelimize yönelik kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amacını taşımakta olup, gerçek dışıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
TAHLİYE EDİN Kİ TEDAVİSİNİ YAPTIRALIM
Ahmet Zeki Özkan’ın eşi Yasemin Özkan ise o dönemde “Eşimin hastalığı basit bir hastalık değil niye dikkate alınmıyor. Adalete güvenmek istiyorum. Eşim grip değil veya karnı ağrımıyor. O 4. evre akciğer kanseri. Artık tahliye olsun. Doktorumuzun bize söylediği hastalığınız 4. evre ve bu evredeki hastaların ömrü 1 yıl. Doktor, verdiği akıllı hapın eşimin ömrünü uzatacağını söyledi ancak bakımının da iyi yapılması gerektiğini anlattı. Cezaevinde ne kadar iyi bakılır? Cezaevinden tabutla çıkmasını istemiyorum. Her geçen gün eşim için ciddi sıkıntı biran önce tahliye edilmeli ki tedavisini yaptıralım.” diyerek Adalet Bakanlığı ile Adli Tıp Kurumu’na seslenmişti.
İKİ ADLİ TIP KURUMU FARKLI RAPOR AÇIKLAMIŞTI
Ahmet Zeki Özkan’a Antalya Adli Tıp Kurumu ‘cezaevinde kalamaz’ raporu vermesine rağmen İstanbul Adli Tıp Kurumu ‘doktoru ve reviri olan bir cezaevinde’ kalabileceğini kaydetmişti. Bunun üzerine İstanbul Adli Tıp’ın raporunu esas alan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Aralık 2021’de Ahmet Zeki Özkan’ın infaz erteleme talebini reddetmişti.