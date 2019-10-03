15 Temmuz ile ilgili bir karanlık nokta daha

Türkiye'deki insan hakları ihlalleri ve illegal işlemleri, HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından Meclis gündemine de getiriliyor.









Son dönemde AKP binası önünde eylem yapan Harbiyeli öğrencilerin aileleri, Gergerlioğlu’nun sosyal medyadaki TV yayınına katılıyorlar.





O ailelerden biri, tartışma yaratacak bir iddiadan bahsediyor.





Harbiyeli öğrencilerden birinin babası olan Yasin adındaki kişi, siyah transporterlerin 15 Temmuz gecesi de meydanda olduğunu söylüyor.





Mahkemede bu iddiayı dile getirdiklerini söyleyen baba, bunun kayıt altına alınmadığını söylüyor.





Harbiyeli öğrencilerin gişelere geldiğinde bu siyah transporterin ortaya çıktığını kaydeden baba, “Çocuklarımızı öldürmeye geldi. Hem polise vuruyor hem de öğrencilere vuruyordu” diyor.





Söz konusu iddiaları kişisel Twitter hesabından paylaşan Gergerlioğlu, “Darbe gecesi de bir siyah transporter olduğunu bugün burada duydum. Çok önemli iddialar bunlar!” diye yazdı.