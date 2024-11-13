15 Temmuz işkencelerini öven avukat Ali Aktaş'ın adı da BM resmi sitesinde

15 Temmuz sonrası Ankara'nın Beştepe semtindeki Ali Gaffar Okkan Atlı Polis Merkezi Amirliği, sistematik bir işkence merkezi olarak ortaya çıkmıştı. Erdoğan'ın kullandığı Beştepe'deki Saray'ın yakınında bulunan ve atlı polis eğitimi verilen bu kapalı tesis, askerlere uygulanan insanlık dışı muamelelerle ün salmıştı.





BM sitesinde yayınlanan İlgili STK raporlarında ‘’Tanınmış bir avukat ve siyasetçi olan Ali Aktaş, askerlerin bu tesiste çekilen fotoğrafları hakkında sosyal medyada yorum yaparak masumiyet karinesini ihlal etti ve onlardan “ahıra kapatılmış darbe eşekleri” olarak bahsetti. Bu açıklama yasal ve etik standartları hiçe saymakla kalmamış, aynı zamanda mağdurların haklarını aramalarını da engellemiştir. Bu hakaret ve aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Aktaş hakkında etkili bir soruşturma yürütülmemiştir.’’ ifadesi yer aldı. Ayrıca işkenceyi övme kapsamında Ali Aktaş’ın x hesabından yaptığı paylaşımın linki ve görseli aynen yayınlandı.

Ayrıca ilgili STK raporlarında; Ali Gaffar Okkan Atlı Polis İşkence Merkezinde işkence gören Teğmen Mutlu Gülerce’nin, “15 Temmuz gecesi Ankara Beytepe'deki Jandarma Okullar Komutanlığı'nda hizmet okulu eğitim kursunda kursiyerdim. Bana 15 Temmuz 2016 tarihinde Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığı'nda darbe girişimi faaliyetlerine katıldığım iddiasıyla dava açıldı. Yargılama sonunda beraat ettim.16 Temmuz sabahı okula dışarıdan gelen Albay V.T. (Veli Tire) ve ekibi, 'sadece ifade vereceğimiz' bilgisiyle bizi ahır olarak tabir edilen Gaffar Okkan Atlı Spor Tesisleri'ne götürerek polise teslim etti.” şeklindeki beyanı da aynen BM resmi web sitesinde yayınlandı.





Albay Ali Tire de genç kursiyer teğmenleri prosedüre uymadan polislere teslim eden, adeta işkence görmelerine yol veren kişi olarak BM STK raporlarına adı girmiştir. Normal usulde asker kişilerin soruşturması ve gözaltı işlemleri Merkez Komutanlıklarınca yürütülmesi gerekirken mağdurlar, birçok kanun ihlal edilerek kendi silah arkadaşları veya komutanlarınca işkence merkezlerine gönderilmişlerdi.









15 Temmuz gerçekleriyle ilgili araştırmalarıyla dikkat çeken araştırmacı Selçuk Adıgüzel de, dikkat çeken gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Adıgüzel, Ali Aktaş'ın da BM resmi sitesine kaydedildiğini belirtti.























