Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı'nın sabıka kaydında yok yok: 37 yıl ceza aldı /11 Nisan 2022 13:38

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı'nın sabıka kaydında yok yok: 37 yıl ceza aldı

Kendisini terk eden sevgilisinin evini ateşe veren 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Başkanı Muzaffer Bayir’in uyuşturucu taciri olduğu da ortaya çıktı. Mahkeme, Bayir’e kasten öldürmeye teşebbüs ve uyuşturucu ticareti suçlarından toplam 37 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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Elazığ’da şiddet uyguladığı için kendisini terk eden sevgilisinin evini ateşe veren 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Keban Şube Başkanı Muzaffer Bayir’in uyuşturucu taciri olduğu da ortaya çıktı.

Kasten öldürmeye teşebbüsten 33 yıl hapis cezası alan Bayir’in uyuşturucudan da 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.

6.5 KİLO ESRARLA YAKALANDI
Elazığ’ın Keban İlçesinde 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Şube Başkanlığı yapan Muzaffer Bayir’in, Diyarbakır’ın Ergani İlçesinden Elazığ’a 6,5 kilo esrar taşırken yakalanıp tutuklandığı ve itirafçı olup suç ortaklarını yakalattığı öğrenildi. Mahkeme, suçunu itiraf edip suç ortaklarının yakalanmasına yardımcı olduğu için Bayir’in cezasında indirime gitti. Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre önce 10 yıl hapis cezası veren mahkeme bu cezayı itirafçı olması ve saygılı tutumu nedeniyle 4 yıl 2 ay hapis ve 8 bin 400 lira adli para cezasına çevirdi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 33 YIL
Bayir, Elazığ 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de kendisinden ayrılan sevgilisi, onun teyzesi ve 10 yaşındaki oğlunun kaldığı evi ateşe verip yangın çıkararak kasten öldürmeye teşebbüs ettiği için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmış, ardından suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 33 yıla indirmişti.
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