Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz mitingine katılım hüsran olmuştu, AKP'nin mitinginde işçilerden yoklama alınacak /21 Temmuz 2022 15:38

15 Temmuz mitingine katılım hüsran olmuştu, AKP'nin mitinginde işçilerden yoklama alınacak

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Kayseri mitingine katılım zorunluluğu getirildi. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın paylaştığı mesajda Kayseri Şeker işçilerinin mitinge katılmasının zorunlu olduğu ve yoklama alınacağı açık açık yazıldı.

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AKP teşkilatları ve Kayseri Şeker işçileri arasında dolaşan mesajı İYİ Partili Durmuş Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz, “CB’nın Kayseri ziyaretine katılım zorunluymuş ve yoklama alınacakmış!” diyerek işçilere gönderilen mesajı yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları yoklama şartına ve mitinge katılma zorunluluğuna tepki gösterdi.

‘YOKLAMA ALINACAK’ YAZAN O MESAJ
“Arkadaşlar Cumhurbaşkanı cumartesi günü Kayseri’ye geliyormuş. Kayseri Şeker olarak devletin yanında olduğumuzu göstermek için cumartesi günü saat 15.30’da fabrikada olunması gerekmektedir. Servisler normal güzergahlardan saat 14.30’da çıkıp fabrikaya gelecek burada yoklama alınacak sonra meydana geçilecektir. İzinde olup şehir dışında olanlar ve çok çok önemli mazereti olanlar dışında katılım zorunludur. Önemli mazereti olanlar bana özelden bildirsin..”


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