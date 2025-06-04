15 Temmuz OHAL'i sürüyor: 'Sakıncalı kişi' denen vatandaş aracını satamadı

Sosyal medya hesabından olaya ilişkin ekran görüntüsünü paylaşan Kaya, “OHAL dönemi uygulamalarının devam ettiğini gösteren, yaşadığım bir olayı aktarmak istiyorum. Araç satışı için notere gittiğimde noterlik sistemlerinde Adalet Bakanlığı’nın yazısı gereği ‘sakıncalı’ listede bulunduğum gerekçesiyle işlem yapılmadı.” ifadelerini kullandı.









TR724'te yer alan habere göre Avukat Hatice Yıldız, konuyla ilgili paylaşımı alıntılayarak şunları yazdı: “Türkiye bir hukuk devletidir, diyorsunuz da hangi hukuk? Vatandaşını “sakıncalı kişi” ilan eden anlayış, sakıncalı iseler bırakın gitsinler o zaman, hem “sakıncalı” deyip hem ülke dışına çıkışlarını niye yasaklıyorsunuz? Çıkarsa “hain, firari” kalırsa araba bile satamasın. Bu “hukuk” değil.”





OHAL, sözde 18 Temmuz 2018’de sona vermişti!

Türkiye’de 15 Temmuz sonrası ilah edilen Olağanüstü Hal (OHAL), 21 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş ve ardından 7 kez üçer aylık periyotlarla uzatılmıştı. OHAL, son uzatma süresinin dolmasının ardından 18 Temmuz 2018 tarihinde sona erdi… Ancak öyle görünüyor ki resmen sona ersede, OHAL uygulamaları devam ediyor.