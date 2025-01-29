Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Eski istihbaratçı deşifre etti /29 Ocak 2025 21:24

15 Temmuz öncesi Genelkurmay’da MİT ajanı: Eski istihbaratçı deşifre etti

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu Koordinatörü Selçuk Adıgüzel yeni videosunda 15 Temmuz’da MİT’in rolüne dair önemli bir bilgiyi paylaştı. Adıgüzel, 15 Temmuz saat 21.00'de başlayan 'Erdoğan darbesi için tüm düğmelere basmışlar' dedirtecek cinsten bir ifşayı gündeme getirdi.

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Gün geçtikçe 15 Temmuz’un MİT tarafından kurgulanan bir operasyon olduğu yönünde yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Adıgüzel’in eski bir istihbaratçıya dayandırdığı bilgiler oldukça önemli. Videoda 15 Temmuz öncesi Hakan Fidan’ın Genelkurmay’a yerleştirdiği istihbaratçı bir askerin kritik bir rol oynadığı ifade ediliyor. Bu kişi sözde darbe öncesinde Genelkurmay’da önemli pozisyona getirilerek askeri personeli fişledi ve kritik bilgilere erişti. Hatta suçüstü yakalanarak bir krize neden oldu. Şüpheli bir şekilde 15 Temmuz’dan bir hafta önce ortadan kayboldu ve olayların sonucunu bekledi. Daha sonra bu faaliyetlerinin ödülü olarak Tuğgeneral rütbesine yükseltildi.

Adıgüzel yeni dosya çalışmasını ”Bu videoda 15 Temmuz saat 21.00'de başlayacak ‘Erdoğan darbesi için tüm düğmelere basmışlar’ dedirtecek cinsten bir ifşa gündeme geliyor. İyi seyirler!“ anonsuyla duyurdu.

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