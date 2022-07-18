15 Temmuz raporu sırra kadem bastı: Başkandan kaçamak cevaplar

15 Temmuz’un ardından o gece yaşananları araştırmak için TBMM’de bir komisyon kuruldu. Bütün partilerin ortak imzası ile kurulan ve dönemin AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek’in başkanlığını yaptığı komisyon, yaklaşık 5 ay süren çalışmasının ardından 26 Mayıs 2017’de raporunu tamamladı. İki cilt halinde basılan rapor, Petek tarafından dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a teslim edildi. Ancak o zamandan beri raporun akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.







AKAR VE FİDAN DIŞINDA 141 KİŞİ DİNLENDİ

Komisyon, raporu hazırlamak için 22 toplantı yapmış, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan dışında asker, polis, bürokrat, siyasetçi ve gazetecilerden oluşan 141 kişiyi dinlemişti.





Rapor için TBMM’nin sitesinde ‘Geçmiş dönem meclis araştırması komisyonları önerge bilgileri’ bölümünde “Raporunu vermedi (Hükümsüz)” ifadesi yer alıyor. TBMM’nin hükümsüz saydığı rapora yalnızca Petek’in internet sayfasından ve birkaç siteden ulaşılabiliyor.





İki cilt halinde basılan raporu 12 Temmuz 2017’de o dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a sunan Petek, 15 Temmuz’un yıldönümünde gazeteci İsmail Saymaz’a konuştu. Petek, soruların büyük kısmına “bilmiyorum” ya da “bunu İsmail Kahraman’a sorun” diyerek geçiştirdi.





Saymaz’ın bugünkü köşe yazısında Petek ile görüşmesinin ilgili kısımları şu şekilde:





– Rapor neden yayınlanmadı?





Onu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sorabilirsiniz. Veya İsmail Kahraman’a… Biz Kahraman’a teslim ettik. (Rapor) Tekemmül etti. Ama meclis genel kurulunda görüşülmedi. İşin özeti bu.





– Yani, rapor basıldı fakat yayınlanmadı.





Meclis Başkanlığı’na teslim ettik. Neyi? Fiziken basılmış raporu.





– Basan TBMM değil mi?





Tabi, ben bastırmıyorum. Biz teslim ettiğimizde görev sona ermiş oluyor. Ondan öte bir şeyi meclis başkanımızın söylemesi lazım. Ben 26. dönemin milletvekiliyim. Benim dönemimde görüşülmedi. Bir dönemde rapor görüşülmezse sonraki döneme intikali diye bir şey yok.





– Görüşülmemesi ne anlama gelir?





Görüşmede oylama yapılmaz. Partiler adına raporu değerlendiren konuşmalar yapılır. Başkan olarak takdim konuşmam olurdu, görüşülseydi. Böylece genel kurulda görüşülmüş olurdu. Şu an tekemmül etmiş, fakat genel kurulda görüşülmemiş bir rapor var.





– Yok hükmünde midir?





Bu durumu meclis başkanımıza sormanızı istirham ederim. Ben bir şey söylemeyeyim. Şu an iki cilt halinde rapor var ama dediğimiz gibi genel kurula…. O da komisyonun takdiri değil, meclis başkanlık divanın takdiriyle genel kurula indirilmemiştir. Niye inmemiştir? Ben bilmiyorum.





– Bir tahmininiz var mı?





Onu İsmail Kahraman’a sormak lazım.





– Kırgın mısınız?





Şunu söyleyeyim: Meclisin web sitesinde ‘Komisyon raporu vermedi, hükümsüzdür’ diye bir cümle yazılı. Bu tarihi gerçekleri tersyüz eden bir açıklama. Böyle bir şey yazılmaması lazım. Doğru değil. Gerçeği yansıtmıyor.





– Raporunuz AK Parti tarafından rahatsız edici mi bulundu?





Böyle bir yoruma katılmam.





– Genel kurulda görüşülmeyişinin nedeni ne?





Mekanizma nasıl işledi, bilmiyorum.





– Sordunuz mu?





Yok, hayır. Sadece ‘Komisyon raporunu vermedi’ şeklindeki yazının gerçeği yansıtmadığını, bunun düzeltilmesi gerektiğini yetkililere ilettim.





– Kime?





İki başkana da.





– Ne dediler?





Raporu 2017’de verdik. Beş yıl olmuş. Bundan öte detay… Yazılı kaynaklara bakmak lazım.





– Ne yanıt verildiğini hatırlamıyor musunuz?





Kahraman, ‘Devlette devamlılık esas, başkan değilim, şu anki yönetimin cevaplaması gerekir’ dedi, rapor kayıp haberleri çıkınca. Bu konuyu Şentop’a ilettim. İlgileneceğini söylediler. Dönüş olmadı.





– AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın raporun yayınlanmaması yönünde çabası olduğu iddiası doğru mu?





Bilgim yok.





– Rapordan sonra neden siyasi hayattan çekildiniz?





Kendi isteğimle ve sağlık nedenlerimden dolayı milletvekili adayı olmadım.





– Çabanızın yok hükmünde sayılması sizi incitti mi?





Tek rahatsız olduğum şudur: Altı yıl oldu. Bir süre sonra ‘TBMM’nin bir komisyon raporu vardı, ne oldu?’ diye araştırmaya kalkanlar “Böyle bir rapor verilmedi” cevabıyla karşılaşırsa bu tarihi gerçeklere uymaz, beni rahatsız eder.





– Ama kamuoyu rapordan yararlanamıyor. Devlet ‘Böyle bir rapor yok’ diyor.





Biz görevimizi yaptık. Meclis başkanının da yapması gerekiyor.”





RAPORUN YAYINLANMASINI ELİTAŞ ENGELLEDİ İDDİASI

Öte yandan İsmail Saymaz, aynı köşe yazısında raporun yayınlanmasının AKP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda Kayseri Milletvekili Mustasfa Elitaş tarafından engellendiğini öne sürdü. Saymaz, eski bir AKP milletvekili ve halen parti üyesi bir ismin kendisine bu durumla ilgili şunları söylediğini aktardı: “Komisyonun bir evresinde Elitaş devreye girdi. Özel çaba sarf etti raporun yayınlanmaması için. Meclis başkanına baskı yaptı. Reşat Petek, yayınlanması gerektiğine dair ısrar etmesine rağmen Elitaş her seferinde devreye girdi. Cumhurbaşkanı da ikna edildi. Rapor kadük oldu.”