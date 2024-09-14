15 Temmuz savcısı, ifadesini aldığı askeri ölümle tehdit etmiş: 'Kur silahını, tek hareketimle vur!'

Üsteğmen Emre Cambaztepe, Jandarma Genel Komutanlığı Karargah davasında yaptığı savunmada, ölüm tehdidi altında ifadesi alınan astsubay Fatih Karabağ’ın yaşadıklarını anlattı.





İfadenin alındığı gün Fatih Karabağ, savcı Mustafa Manga’nın sorularına cevap verdi. Ancak savcı Mustafa Manga, Karabağ’ın cevaplarını beğenmedi. Bunun üzerine savcı Manga, orada bulunan polislere dönerek, Fatih Karabağ’ı tek hareketiyle vurmalarını emretti. Savcı Manga, tehdit altında ifade vermeyeceğini beyan eden astsubay Fatih Karabağ’ı daha sonra ‘konuşturulmak’ üzere TEM’e gönderdi.



Cambaztepe kon donduran ifade olayını Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu ifadelerle anlattı:





"Diyor ki, 'Kur silahını, tek hareketimle vur". Sayın savcı bey Mustafa Manga. "Kur silahını tek hareketimle vur." Polisler de silahlarını tam dolduruşa alarak emniyetlerini açtılar ve genç olan polis bana MP5 ile nişan aldı. Diğer polis de kaleşnikofun namlusunu karın boşluğuma koydu. Yanımda oturan polis de ateş etmek için savcıdan emir beklediler. Avukatım olmadan ellerim kelepçeli ifademi almaya çalıştılar. Ben de hareketsiz bir şekilde, çünkü hareket edersem vurabileceklerini düşündüm. Durarak, bu şartlar size ifade vermeyeceğim dedim. Savcı Mustafa Manga 'vay, hak diyorsun yani' diyerek tekrar bağırdı. 'Oğlum OHAL var, lan ne hakkı' dedi.









Fatih Karabağ'ın SEGBİS ile anlattığı olay ise mahkeme kayıtlarında da geçiyor.











