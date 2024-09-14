Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz savcısı, ifadesini aldığı askeri ölümle tehdit etmiş: 'Kur silahını, tek hareketimle vur!' /14 Eylül 2024 17:55

15 Temmuz savcısı, ifadesini aldığı askeri ölümle tehdit etmiş: 'Kur silahını, tek hareketimle vur!'

Gün geçmiyor ki, ortaya çıkan 15 Temmuz hukuksuzluklarına bir yenisi eklenmesin. Üsteğmen Emre Cambaztepe'nin mahkemede verdiği kan donduran bilgilere göre savcı Mustafa Manga, astsubay Fatih Karabağ'ın ifadesini alırken polislere 'kur silahını, tek hareketimle vur' talimatı verdi. Savcı Manga, astsubay Karabağ'ın ifadesini, üzerine 2 silah doğrultulmuş halde aldı.

SHABER3.COM

Üsteğmen Emre Cambaztepe, Jandarma Genel Komutanlığı Karargah davasında yaptığı savunmada, ölüm tehdidi altında ifadesi alınan astsubay Fatih Karabağ’ın yaşadıklarını anlattı.

İfadenin alındığı gün Fatih Karabağ, savcı Mustafa Manga’nın sorularına cevap verdi. Ancak savcı Mustafa Manga, Karabağ’ın cevaplarını beğenmedi. Bunun üzerine savcı Manga, orada bulunan polislere dönerek, Fatih Karabağ’ı tek hareketiyle vurmalarını emretti. Savcı Manga, tehdit altında ifade vermeyeceğini beyan eden astsubay Fatih Karabağ’ı daha sonra ‘konuşturulmak’ üzere TEM’e gönderdi. 

Cambaztepe kon donduran ifade olayını Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde şu ifadelerle anlattı: 

"Diyor ki, 'Kur silahını, tek hareketimle vur". Sayın savcı bey Mustafa Manga. "Kur silahını tek hareketimle vur." Polisler de silahlarını tam dolduruşa alarak emniyetlerini açtılar ve genç olan polis bana MP5 ile nişan aldı.  Diğer polis de kaleşnikofun namlusunu karın boşluğuma koydu. Yanımda oturan polis de ateş etmek için savcıdan emir beklediler. Avukatım olmadan ellerim kelepçeli ifademi almaya çalıştılar. Ben de hareketsiz bir şekilde, çünkü hareket edersem vurabileceklerini düşündüm. Durarak, bu şartlar size ifade vermeyeceğim dedim. Savcı Mustafa Manga 'vay, hak diyorsun yani' diyerek tekrar bağırdı. 'Oğlum OHAL var, lan ne hakkı' dedi. 



Fatih Karabağ'ın SEGBİS ile anlattığı olay ise mahkeme kayıtlarında da geçiyor. 



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 Temmuz savcısı, ifadesini aldığı askeri ölümle... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:32:23