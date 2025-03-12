Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sonrası el konulan mobilya devi Bellona satışa çıkarılıyor /12 Mart 2025 10:44

15 Temmuz sonrası el konulan mobilya devi Bellona satışa çıkarılıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye'nin önde gelen mobilya devi Bellona'nın satış sürecini resmen başlattı. Boydak ailesine ait olan Bellona'ya 15 Temmuz sonrasında el konulmuştu.

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Resmi Gazete’de yayımlanan ilan kapsamında Hazine mülkiyetinde bulunan Bellona’nın tamamı satılacak. İhale için muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlenirken, katılım teminatı 350 milyon TL, şartname ücreti 200 bin TL ve veri inceleme ile tesis ziyareti ücreti 500 bin TL olarak duyuruldu.

İhale 6 Mayıs Tarihinde Yapılacak
İlgili yatırımcılar, 17 Mart 2025 – 2 Mayıs 2025 tarihleri arasında veri inceleme ve tesis ziyaretinde bulunabilecek. Son teklif verme tarihi ise 5 Mayıs 2025 olarak açıklandı. İhale kapsamında alınan teklifler, 6 Mayıs 2025’te saat 10.00’da İhale Komisyonu tarafından açılacak. Kapalı zarf usulüyle verilen tekliflerin ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Kayyımların Şaibeli İşlemleri İle Gündeme Gelmişti
Bellona, 1995 yılında Kayseri’de kuruldu. Boydak Holding markası olan Bellona’ya Hizmet Hareketi ile bağlantı iddiasıyla TMSF tarafından 2016 yılında el konulmuştu. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük mobilya markalarından biri olan Bellona, sık sık yönetimine atanan kişilerin satışları ve şaibeli işlemleri ile gündeme gelmişti.
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