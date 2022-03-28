Samanyolu Haber /Dünya / 15 Temmuz sonrası tutuklanan 427 hakim ve savcı için temyiz başvurusu AİHM'nin masasında /28 Mart 2022 17:35

15 Temmuz sonrası tutuklanan 427 hakim ve savcı için temyiz başvurusu AİHM'nin masasında

AİHM, 427 hakim ve savcı için verdiği hak ihlali kararına, AKP hükümeti tarafından yapılan temyiz başvurusunun incelemeye alınıp alınmayacağına nisanda karar verecek.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz’dan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve ‘terör örgütü üyesi’ oldukları iddiasıyla tutuklanan hakim ve savcılar ile AKP hükümetinin yaptığı temyiz başvurusunun incelenmeye alınıp alınmamasını kararlaştıracak.

Euronews’in haberine göre, AİHM’in 5 yargıçtan oluşan temyiz başvurularını değerlendiren panelinin, 4 Nisan’daki toplantıda olumlu görüş belirtmesi halinde, dava 17 hakimden oluşan Büyük Daire’de görüşülecek ve gerek duyulursa bir duruşma daha yapılacak.

AİHM, geçen yıl 23 Kasım’da aldığı kararda, ihraç edilen ve tutuklanan savcı hakimlerin özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine karar vermiş, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) güvenlik hakkıyla ilgili 5. maddesinin 1. fıkrası kapsamında tutuklamaların insan hakları ihlali teşkil ettiğine hükmetmişti.

Kararda, başvuranların duruşma öncesi tutukluluk hallerinin hukuka uygunluğuna ilişkin AİHS’nin 5. maddenin 1. bendi kapsamındaki şikayet kabul edilirken, 5. maddenin 3, 4 ve 5’inci fıkralarıyla ilgili şikayetler geri çevrilmişti. AİHM, Türkiye’nin başvuranların her birine 5’er bin euro ödemesine hükmetmişti.

AİHM’in bu kararına daha sonraki tarihlerde hem başvuruyu yapanlar hem de Türk hükümeti itirazda bulunarak, davanın Büyük Daire’de görülmesini talep etmişti.

15 Temmuz’dan sonra aralarında Yargıtay ile Danıştay üyelerinin de olduğu birçok yargı mensubu hakkında ‘örgüt üyesi’ oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılmış ve çok sayıda kişi tutuklanmıştı.
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