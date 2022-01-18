15 Temmuz sonrası yaşatılan hukuksuzluklar 63 çocuğun hayatına mal oldu

İşte bu süreçte hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının isimleri:





Bahadır Odabaşı

Ömer Faruk Turan

Nurefşan Ketenci

Fatma Büşra Temiz

Ali Furkan Yabaneri



Nurefşan Teke

Kübra Kuzan

Selman Çalışkan

Bebek Kilınç (Hastalık sebebi ile adı bile konulamadan öldü)

Ferhat Ada

Emre Mert Kır

Mehmet Erdoğan

Resul Demirci

Ramazan Demirci

Melike Kübra Kilıç

Harun Şahin

Ahmet Burhan Ataç

Ihsan Özcan

Sait Sabri Yanmaz

Yusuf Kenan Umuç

Yavuz Selim Umuç

Yunus Emre Umuç

Bebek Çiftçi (Cezaevinde daha adı bile konulamadan öldü)



Bebek Agık (Cezaevinde daha adı bile konulamadan öldü)

Ibrahim Halil

Oruç Hamza Travaç



Bu sürecin en büyük mağdurları ise KHK’lıların çocukları oldu. Avukat Nurullah Albayrak’ın verdiği bilgiye göre bu süreçte 63 çocuk hayatını kaybetti.Albayrak Tweeter hesabından yaptığı paylaşımda, ”15 Temmuz sonrasında yaşanan/yaşatılan zulüm nedeniyle 63 ÇOCUK yaşamını yitirdi. Bahadırlar, Ömerler, Nurefşanlar, Fatmalar…. yaşasın. #BahadırlarYaşasın” ifadelerini kullandı.