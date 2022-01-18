15 Temmuz sonrası yaşatılan hukuksuzluklar 63 çocuğun hayatına mal oldu

Albayrak Tweeter hesabından yaptığı paylaşımda, ”15 Temmuz sonrasında yaşanan/yaşatılan zulüm nedeniyle 63 ÇOCUK yaşamını yitirdi. Bahadırlar, Ömerler, Nurefşanlar, Fatmalar…. yaşasın. #BahadırlarYaşasın” ifadelerini kullandı.
İşte bu süreçte hayatını kaybeden çocuklardan bazılarının isimleri:
Bahadır Odabaşı
Ömer Faruk Turan
Nurefşan Ketenci
Nurefşan Ketenci
Fatma Büşra Temiz
Ali Furkan Yabaneri
Nurefşan Teke
Kübra Kuzan
Selman Çalışkan
Bebek Kilınç (Hastalık sebebi ile adı bile konulamadan öldü)
Ferhat Ada
Emre Mert Kır
Mehmet Erdoğan
Resul Demirci
Ramazan Demirci
Melike Kübra Kilıç
Harun Şahin
Ahmet Burhan Ataç
Ihsan Özcan
Sait Sabri Yanmaz
Yusuf Kenan Umuç
Yavuz Selim Umuç
Yunus Emre Umuç
Bebek Çiftçi (Cezaevinde daha adı bile konulamadan öldü)
Bebek Agık (Cezaevinde daha adı bile konulamadan öldü)
Ibrahim Halil
Oruç Hamza Travaç