15 Temmuz tiyatrosu sahnelendi





Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da sergilenen tiyatro oyununda Türkiye’deki ceza evlerinde yaşanan sıkıntılar, masum insanlara reva görülen zulümler gözler önüne serildi.









Hollanda’ya Türkiye’den iltica eden bir grup

Akademisyen, eğitimci ve sanatçı, 15 Temmuz sonrası mahkemelerde yaşanan hukuksuzluklar, hapis ve iskence süreçlerini tiyatro sahnesine yansıttı. Bir saat süren gösteriyi izleyenler, oyunu ayakta alkışladı.













Tiyatroyu izleyenlerden Ömer öz, duygularını şöyle dile getirdi: “Ağlaya ağlaya seyrettik, çok güzeldi. İçimize işleyen bir tiyatroydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerin inisiyatif alıp böyle bir işi gerçekleştirmeleri ayrıca alkışa değer. Bu gençlerin önlerini açıp sanat yapmalarına yardımcı olalım.”



