Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz tiyatrosu sahnelendi /04 Temmuz 2022 12:15

15 Temmuz tiyatrosu sahnelendi

Wees de stem voor vrijheid vakfına bağlı Lotus van de Media platformunun ilk tiyatrosu "Yol" 2 Temmuz 2022 günü saat 20:00'de gala yaptı.

SHABER3.COM

BASRİ DOĞAN- TR724

Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da sergilenen tiyatro oyununda Türkiye’deki ceza evlerinde yaşanan sıkıntılar, masum insanlara reva görülen zulümler gözler önüne serildi.


Hollanda’ya Türkiye’den iltica eden bir grup
Akademisyen, eğitimci ve sanatçı, 15 Temmuz sonrası mahkemelerde yaşanan hukuksuzluklar, hapis ve iskence süreçlerini tiyatro sahnesine yansıttı. Bir saat süren gösteriyi izleyenler, oyunu ayakta alkışladı.



Tiyatroyu izleyenlerden Ömer öz, duygularını şöyle dile getirdi:  “Ağlaya ağlaya seyrettik, çok güzeldi. İçimize işleyen bir tiyatroydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gençlerin inisiyatif alıp böyle bir işi gerçekleştirmeleri ayrıca alkışa değer. Bu gençlerin önlerini açıp sanat yapmalarına yardımcı olalım.”

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