15 Temmuz, TSK, gizli ordu... Sırlarıyla gitti: SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi kimdir?

SADAT’IN SURİYE’DEKİ SAVAŞTA ÜSTLENDİĞİ KİRLİ İŞLER

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. veya SADAT A.Ş, kurulduğu ilk günden itibaren Türkiye’nin gündeminden inmeyen bir ‘şirket’ oldu. Suriye iç savaşının başlamasıyla ismi uluslararası alana da taşınan SADAT, organize suç örgütü Sedat Peker’in yayınladığın sekizinci videosuyla Türkiye’nin gündemine bir kez daha oturmuştu.

KILIÇDAROĞLU SADAT’IN KAPISINA DAYANMIŞTI: BURASI TERÖRİST YETİŞTİRİYOR

İstanbul’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ın merkezine gitti. Kılıçdaroğlu, “Seçimi gölgeleyecek herhangi bir şey olursa sorumlusu burası ve Saray’dır. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş. Bugün Türkiye’yi milyonlarca Suriyeli gelmiş ise, bunların gelişinde en büyük rolü oynayan SADAT’tır. Erdoğan’a sormak isterim sen bu kuruluşu hangi gerekçeyle danışman yaptın. Hangi gerekçeyle çalıştın?” şeklinde konuştu.

SADAT NEDİR, KİM TARAFINDAN, NE ZAMAN KURULDU?

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi, 28 Şubat döneminde irtica suçlamasıyla TSK’dan atılan 23 subay ve astsubay tarafından 28 Şubat 2012 tarihinde kuruldu. SADAT’ı kuran ekibin başında emekli tuğgeneral Adnan Tanrıverdi bulunuyor. Arapça “Seyitler” anlamına gelen SADAT’ın askeri alanda eğitim, donatım ve danışmanlık faaliyeti göstereceği ülkeler, Türkiye’nin dış politikasına uygun şekilde seçiliyor. İnternet sitesinde şirket merkezi olarak İstanbul-Beylikdüzü gösteriliyor. SADAT bünyesinde kaç kişinin çalıştığı, bu kişilerden kaçının asker kökenli olduğu ise bilinmiyor. SADAT’ın bünyesinde emekli birçok polis bulunduğu da sitelerinde verilen bilgiler arasında. SADAT’ın sitesinde verdiği eğitimler, uluslar arası silah ticareti için yükleme kargo hizmetleri, iç güvenlik ve her türlü askeri eğitimlerin verildiği belirtiliyor.

HULUSİ AKAR’A DERS VERDİ: SADAT’IN KURUCUSU ADNAN TANRIVERDİ KİMDİR?

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi, Genelkurmay Özel Harp Dairesi ve KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nda görev yapmış eski bir asker. Kara Harp Akademisi’nde dersler de veren Tanrıverdi’nin öğrencisi olan isimler arasında 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı olan şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da var.

ADNAN TANRIVERDİ İLE ERDOĞAN İLİŞKİSİ





ADNAN TANRIVERDİ CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANLIĞINDAN NEDEN İSTİFA ETTİ?

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında ise Erdoğan ve Tanrıverdi’nin ilişkisi yeni bir boyut kazandı. Tanrıverdi, Erdoğan’ın isteği ile güvenlik konularında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev yapmaya başladı. Devletin en tepesindeki güvenlik zirvelerine katılmaya başladı. Ancak bu resmi ilişki Aralık 2019’da İstanbul’da düzenlenen 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresi’ne katılan Tanrıverdi’nin yaptığı “Mehdi’nin gelişine hazırlanmamız gerekiyor” şeklindeki açıklaması ile değişti. Bu sözlere kamuoyunda büyük tepki oluştu. Tanrıverdi, tepkiler üzerine 8 Ocak 2020’de hem başdanışmanlık hem de Güvenlik ve Dış Politika Kurul Üyeliği görevlerinden istifa etti.





SADAT’ın eğitim kursları arasında, “Gayri Nizamı Harp, Keskin Nişancılık, Kara Harekatı, Koruma, Tahrip, İleri Teknik Muharebe, “Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik”, Tank, Zırhlı Araç Avcılığı” gibi eğitim paketleri de bulunuyor.

SADAT, MERAL AKŞENER’İN DE RADARINDAYDI: SİLAHLI EĞİTİM KAMPLARINI GÜNDEME GETİRDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2018 yılında SADAT’ın Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları olduğu iddiasını ortaya attı. Akşener, “Örneğin Tokat ve Konya’da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz, bu iddialar söyleniyor. Araştırılsın ve bize bilgi verilsin. Bunların seçim döneminde rol alacakları, istenmeyen bir sonuç çıkması halinde karışıklık yaratacakları yolunda yoğun söylentiler var. Bunlardan birisi de SADAT diye bir yapı. İnanın SADAT da diğer yapılar da benim için toz zerresidir. Bu malum yapılar insanları çatışmaların içerisine sürükleyecekler. Şimdiden uyarıyorum ve önlem alınmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

SURİYE’DEKİ FAALİYETLERİ NELER?

HDP: SADAT’ın Cumhurbaşkanı’nın özel ordusu, muhafız gücü, fedaisi, mafyası vs. olduğu yönünde iddialar hakkında tarafınızca bir açıklama yapılacak mıdır?

SADAT İÇİN HİÇ SORUŞTURMA AÇILMADI, SORU ÖNERGELERİNE CEVAP VERİLMEDİ

SADAT’a ilişkin bugüne kadar söz konusu iddialara yönelik herhangi bir hukuki soruşturma açılmadı. Şirket hakkında TBMM’ye verilen soru önergelerine ise hükümet tarafından yanıt verilmedi.

SADAT 15 TEMMUZ’DA DA GÜNDEME GELDİ, SORULAR YANITSIZ KALDI

SADAT’ın ismi 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle de sıklıkla gündeme geliyor. Başta Boğaz Köprüsü olmak üzere “keskin nişancı” iddialarının göbeğinde hep SADAT yer aldı. AKP reklamcısı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok’un öldürülmesi de bu keskin nişancılar nedeniyle gündeme gelmişti. Nihal Olçok da eşi ve oğlunun hayatını kaybettiği 15 Temmuz gecesiyle ilgili “faili meçhul” ifadesini kullanarak, ikisinin de darbeci askerler tarafından öldürülmediğini ima etmişti.

ASDER’DEN SADAT’A…

SADAT’ın ismi, Adnan Tanrıverdi’nin 5 yıl genel başkanlığını yaptığı ve yine ski askerlerden oluşan Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) nedeniyle de gündeme gelmişti.

TBMM’DE ERDOĞAN’A SORULDU: GİZLİ ORDUNUZ MU?

HDP Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ‘suikast tekniği’ ve ‘gayri nizami harp’ hizmetleri verdiğini duyuran emekli asker ve Cumhurbaşkanı eski danışmanı Adnan Tanrıverdi’nin başında olduğu SADAT’ı ve kurulma nedenini sordu.

SADAT EĞİTİM PROGRAMI: SUİKAST TEKNİĞİ, GAYRİ NİZAMİ HARP…

SADAT’ın resmi sitesinden ‘suikast tekniği’ ve ‘gayri nizami harp’ gibi hizmetleri verdiğinin duyurulduğunu kaydeden Koçyiğit, “Ayrıca SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin ASSAM adlı derneğinin, geçen aralık ayında sanal ortamda düzenlediği İslam birliği kongresinde, İslam ülkelerinin başkenti, bayrağı ve resmi dili olan bir konfederasyon çatısı altında bütünleşmelerinin kararlaştırıldığını kamuoyuna duyurduğu da basında yer almıştır” ifadelerini kullandı.

“SADAT’IN CUMHURBAŞKANI’NIN ÖZEL ORDUSU OLDUĞU DOĞRU MU?”

HDP’li Koçyiğit Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a şu soruları yöneltmişti:

SADAT ALMANYA’DA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Alman Sol Parti’den Ulla Jelpke, Andre Hahn, Gökay Akbulut başta olmak üzere bazı vekiller, hükümete SADAT’a dair bir soru önergesi yöneltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 30 Eylül 2018’de Köln’deki cami açılışını yapmak üzere yaptığı Almanya ziyareti sırasında koruma olarak görev alan kişilere yönelik soru önergesinde, SADAT da soruldu.