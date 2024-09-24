Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz’un çözümü 4 kritik olayda! /24 Eylül 2024 21:35

15 Temmuz’un çözümü 4 kritik olayda!

15 Temmuz‘la ilgili dört kritik olay ve dört önemli yer, Türkiye’nin yakın tarihine dair büyük bir sır perdesi olarak duruyor. Bu olaylar tam anlamıyla çözüldüğünde, AKP rejiminin önde gelen isimleri darbe girişimi suçlamasıyla sanık sandalyesine oturtulup yargılanabilir. Ancak bu konuları araştırmaya çalışanlar, kendilerini cezaevinde buluyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz kaos ve kumpas gecesinde yaşanan gerçeklerini araştıran Selçuk Adıgüzel yine önemli bir dosya hazırladı. Adıgüzel, Youtube kanalında yayınladığı videoda, 15 Temmuz'u organize edenleri sanık sandalyesine oturtabilecek dört kritik olayı sıraladı;

    TBMM’nin Bombalanması Hadisesi
    Marmaris Olayı ve Meçhul Helikopterler
    Binali Yıldırım’a Suikast Girişimi
    Kara Havacılık Okulu ve ihbarcı Osman Küçükkaraca (Osman Karaca)'nın durumu.

Araştırmacı Selçuk Adıgüzel, dokunanı yakan bu konulardan Kara Havacılık detaylarını ve yepyeni bilgileri şöyle anlattı;

KÜÇÜK 15 TEMMUZ

“16 Temmuz yani hemen ertesi günü Kara Havacılık okulunda öyle bir olay yaşandı ki adeta kumpas boyutuyla küçük 15 Temmuz niteliğinde. Sözde darbe bastırılmış, tehlike geçmiş ve gece uçan pilotlar tutuklanmış. Gece uçuşu olmayan ve ertesi günü birliğe gelen pilotlara öyle bir emir verildi ki ortalık birbirine karıştı. Direnen pilotlar yazılı emir istediler, silahlar çekildi ve bu kadarına da pes dedirten olaylar yaşandı

HAKAN FİDAN’I ŞÜPHELİ YAPMAK İSTEYEN SAVCILAR

Kurulan tuzak çerçevesinde öyle büyük suçlar işlendi ki bu konuda garantörlük yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve ihmalen kast suretiyle darbe teşebbüsü suçu işleyen isimlere dokunulmaması rejimin muteber savcılarından Harun Kodalak ve Necip Cem İşçimen’i (yakın zamanda darp edilen) korkuttu. Bu konuda resmi bir talepleri olmadı ama Hakan Fidan’ın şüpheli olması gerektiği yönündeki birkaç söylemi tenzili rütbeyle başka yerlere atanmalarına yetti arttı bile. Ankara Hakimevi’nde kilit personel Kara Havacı pilot O.K. nın sorgulanması ve tutanak tanzim edilmesi bazı kişileri çok rahatsız etti.

İKİNCİ BİR ‘’ÇOCUKLARI YORMAYIN’’ VAKASI VE SALİH ZEKİ ÇOLAK

Eski KKK Salih Zeki Çolak’ın da inceleme amaçlı gittiği Kara Havacılık okulunda sözde darbeci pilotlara ‘’Cumhurbaşkanı’nın helikopterini yakalayabilir misiniz’’ ‘’Helikopterlerin performansını meskûn mahalde (yani şehir içinde) görelim bakalım’’ söylemleri başka bir savcıyı harekete geçirmişti ama o savcı da (Alparslan Karabay) tenzili rütbeyle etkisiz hale getirildi.”

Düğümler bir bir çözülürken 15 Temmuz’un kumpas boyutuyla ilgili neredeyse karanlık nokta kalmadığını ifade eden Selçuk Adıgüzel, Kurdoğlu ile Meşveret Cemaati ve MİT üçgeninde hazırladığı yeni belgesel çalışması konusunda da bilgiler verdi.


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