15 Temmuz’un çözümü 4 kritik olayda!

TBMM’nin Bombalanması Hadisesi
Marmaris Olayı ve Meçhul Helikopterler
Binali Yıldırım’a Suikast Girişimi
Kara Havacılık Okulu ve ihbarcı Osman Küçükkaraca (Osman Karaca)'nın durumu.
Araştırmacı Selçuk Adıgüzel, dokunanı yakan bu konulardan Kara Havacılık detaylarını ve yepyeni bilgileri şöyle anlattı;
KÜÇÜK 15 TEMMUZ
“16 Temmuz yani hemen ertesi günü Kara Havacılık okulunda öyle bir olay yaşandı ki adeta kumpas boyutuyla küçük 15 Temmuz niteliğinde. Sözde darbe bastırılmış, tehlike geçmiş ve gece uçan pilotlar tutuklanmış. Gece uçuşu olmayan ve ertesi günü birliğe gelen pilotlara öyle bir emir verildi ki ortalık birbirine karıştı. Direnen pilotlar yazılı emir istediler, silahlar çekildi ve bu kadarına da pes dedirten olaylar yaşandı
HAKAN FİDAN’I ŞÜPHELİ YAPMAK İSTEYEN SAVCILAR
Kurulan tuzak çerçevesinde öyle büyük suçlar işlendi ki bu konuda garantörlük yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve ihmalen kast suretiyle darbe teşebbüsü suçu işleyen isimlere dokunulmaması rejimin muteber savcılarından Harun Kodalak ve Necip Cem İşçimen’i (yakın zamanda darp edilen) korkuttu. Bu konuda resmi bir talepleri olmadı ama Hakan Fidan’ın şüpheli olması gerektiği yönündeki birkaç söylemi tenzili rütbeyle başka yerlere atanmalarına yetti arttı bile. Ankara Hakimevi’nde kilit personel Kara Havacı pilot O.K. nın sorgulanması ve tutanak tanzim edilmesi bazı kişileri çok rahatsız etti.
İKİNCİ BİR ‘’ÇOCUKLARI YORMAYIN’’ VAKASI VE SALİH ZEKİ ÇOLAK
Eski KKK Salih Zeki Çolak’ın da inceleme amaçlı gittiği Kara Havacılık okulunda sözde darbeci pilotlara ‘’Cumhurbaşkanı’nın helikopterini yakalayabilir misiniz’’ ‘’Helikopterlerin performansını meskûn mahalde (yani şehir içinde) görelim bakalım’’ söylemleri başka bir savcıyı harekete geçirmişti ama o savcı da (Alparslan Karabay) tenzili rütbeyle etkisiz hale getirildi.”
Düğümler bir bir çözülürken 15 Temmuz’un kumpas boyutuyla ilgili neredeyse karanlık nokta kalmadığını ifade eden Selçuk Adıgüzel, Kurdoğlu ile Meşveret Cemaati ve MİT üçgeninde hazırladığı yeni belgesel çalışması konusunda da bilgiler verdi.