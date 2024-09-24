15 Temmuz’un çözümü 4 kritik olayda!

Düğümler bir bir çözülürken 15 Temmuz’un kumpas boyutuyla ilgili neredeyse karanlık nokta kalmadığını ifade eden Selçuk Adıgüzel, Kurdoğlu ile Meşveret Cemaati ve MİT üçgeninde hazırladığı yeni belgesel çalışması konusunda da bilgiler verdi.







