15 Temmuz’un ‘fişlemeci’si Tümgeneral Güney'e sürpriz emeklilik

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, Korgenerallik beklerken ve emekliliğine 8 yıl kala sürpriz biçimde emekliye sevk edildi. Tümgeneral Güney, 2013-2015 yılları arasında Personel Başkanlığı yaparken çok sayıda subayı Hizmet Hareketi ile irtibatlı olduğu iddiasıyla fişledi.







Sözcü’den Özgür Cebe’nin aktardığına göre; Tümgeneral Güney daha sonra fişleme listesini AKP iktidarına sundu. Fişleme listesiyle yetinmeyen Güney, Jandarma Genel Komutanlığı karargâhı ve taşrada kritik kadrolardaki bazı subayların da benzer gerekçelerle 2015 yılı atamalarında ve terfilerinde pasif kadrolara atamalarını sağladı.





Tümgeneral Güney’in fişlediği subaylar 15 Temmuz’dan sonra TSK’dan ihraç edilip ardında da tutuklandı. Güney’in ayrıca Personel Başkanı olduğu için Adana’da MİT tırlarını durduran askeri personelin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilerek meslekten ihraç edilmeleriyle ilgili sürece etkisi olduğu belirtildi.





Geçen yıl korgeneralliğe terfi etmesi beklenirken bu yıl emekliliğe sevk edilmesi teşkilat içinde sürpriz olarak değerlendirilen Fuat Güney’in, jandarmada yönetim ve organizasyon üzerine doktora tezi bulunuyor.