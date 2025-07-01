Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz’un kritik ismi Zekai Aksakallı'ya yeni görev /01 Temmuz 2025 11:19

15 Temmuz’un kritik ismi Zekai Aksakallı'ya yeni görev

15 Temmuz sonrasında korgeneralliğe terfi ettirilen dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

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15 Temmuz sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan ve sonrasında korgeneralliğe terfi ettirilen Zekai Aksakallı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı. Aksakallı, 2020 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli edilmişti.

Gazeteci Müyesser Yıldız’ın aktardığına göre, 2016’dan bu yana OYAK Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten emekli Tümgeneral Mehmet Taş’ın yerine atanan Aksakallı’nın birkaç gün içinde göreve başlaması bekleniyor. 17 Mayıs’ta yapılan 65. Genel Kurul toplantısında Mehmet Taş görevine devam etmişti. Ancak yalnızca 1,5 ay sonra gerçekleşen bu sürpriz görev değişikliğinin perde arkasında önemli siyasi dinamiklerin olduğu iddia ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren OYAK’ın yönetim kadrosunu büyük ölçüde MSB ve Genelkurmay belirliyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Zekai Aksakallı’nın OYAK Başkanlığına getirilmesi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, yeniden bakan olmak istediği belirtilen Hulusi Akar’a karşı yaptığı stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

 
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