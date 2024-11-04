15 Temmuz’un sahte gazileri ifşa oluyor













15 Temmuz gerçeklerini araştırma platformu koordinatörü Selçuk Adıgüzel, sahte gaziler serisine devam ediyor. Yeni hazırladığı dosyada, Ceza İnfaz Kurumunda şoför olarak çalışan Ufuk Yegin’i mercek altına aldı.Araştırmacı Selçuk Adıgüzel şunları anlattı:“Yegin, Genelkurmay bölgesinde yaralanarak gazi olduğunu iddia ediyor. Diğer profillerden farklı olarak, biraz daha tanınmış bir isim olan Yegin, gazilik anlatısına öyle güveniyor ki Hakkaniyet Ocağı adlı bir derneğin başkanlığını yürütmüş ve gazilik haklarının Güneydoğu’da gazi olan asker ve polislerle aynı olması gerektiğini savunuyor.Dernek başkanı olarak birçok eylem organize eden ve çeşitli TV kanallarına çıkan Yegin, AKP’liler için söylenen “Allah utandırmasın dediler, Allah dualarını kabul etti ve utanma duygularını aldı” örneğinin canlı bir örneği olarak gösteriliyor. Emniyetteki ilk ifadesinde, Genelkurmay’ın 2. katından atladığını ve sağ bileğinde ödem, sol elinde ise cam kesiği olduğunu belirten Yegin, mahkemede ise “asker ateş etti, seken kurşun sağ baldırıma girdi” ifadesini veriyor. Yandaş Hâkim Oğuz Dik bile bu kadarına isyan ederek, mahkemede ifadelerinin tutarsızlığını sorguluyor.Yegin, kendisini Abdurrahim Aksoy isimli askerin vurduğunu ve bu askerin onlarca müebbet hapis cezası aldığını iddia ederek algı oyunlarına başvuruyor. Ancak, hem Abdurrahim Aksoy hem de sözde darbe planladığı iddia edilen diğer askerler, Yegin’e karşı eylemleri olmadığı ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettiler. Bu karar, yandaş AKP mahkemelerinde alınmış olmasına rağmen, Yargıtay tarafından da onandı. Askerler beraat ettiyse, Güneydoğu gazilerine sağlanan hakların kendilerine de sağlanması gerektiğini savunan Yegin’in Ne gazisi? oluyor. Yorum izleyicilerin.“