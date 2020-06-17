Samanyolu Haber /Gündem / "15 Temmuz'da beraberken ortadan kaybolan bakan şimdi banka yönetim kuruluna atandı" /17 Haziran 2020 10:01

"15 Temmuz'da beraberken ortadan kaybolan bakan şimdi banka yönetim kuruluna atandı"

AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner, bir devlet bankasına yönetim kurulu üyesi olarak atanan eski bir bakanın ‘15 Temmuz gecesi ortadan kaybolduğunu’ iddia etti.

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Kamu bankalarına yapılan atamalar Türkiye gündemindeki yerini koruyor. Yeni tartışmalar ve açıklamalarla sürekli genişleyen konu, AKP’li Mehmet Metiner’in yeni bir açıklamasıyla başka bir boyuta taşındı.

Mehmet Metiner, bir kamu bankasına yönetim kurulu üyesi olarak atanan eski bir bakanın 15 Temmuz gecesi kendileriyle birlikte uçaktan indikten sonra ortadan kaybolduğunu iddia etti. Hâlihazırda kamu bankalarında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan eski AKP’li bakanlar ise Abdülkadir Aksu, Naci Ağbal, Veysi Kaynak ve Faruk Çelik. Metiner’in sözünü ettiği bakanın kim olduğu merak konusu oldu.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Metiner, “15 Temmuz akşamı İstanbul’a birlikte indiğimiz bir bakanımız o gece kayıplara karıştı. O eski bakan şimdi devlet bankalarımızdan birine yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Bu kıssadan nasıl bir hisse çıkar bilmiyorum. Bildiğim siyasetin işine akıl sır ermiyor” ifadelerini kullandı.

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