Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un şehit listesindeki Osman Arslan'ı aslında kim öldürdü: Bir sır daha çözülüyor! /13 Mayıs 2024 17:30

15 Temmuz'un şehit listesindeki Osman Arslan'ı aslında kim öldürdü: Bir sır daha çözülüyor!

15 Temmuz'un karanlık yönlerini inceleyen Selçuk Adıgüzel ses getirecek bir çalışmaya daha imza attı. Adıgüzel, ismi 251 şehit listesinde geçen Osman Arslan'ın bir mermi veya şarapnel parçası sebebiyle ölmediğini ortaya çıkardı.

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Selçuk Adıgüzel yaptığı yeni çalışmanın detaylarını Youtube kanalında anlattı. 

Adıgüzel'in verdiği bilgilere göre 1963 doğumlu Osman Arslan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan bir işçi. AKP iktidarı ve aparatları tarafından 15 Temmuz olayları sırasında Genelkurmay bölgesinde helikopter saldırısında öldüğü iddia ediliyor. Ancak bilgi, belge ve raporlar; bu iddianın ne kadar gerçekten uzak olduğunu ortaya koydu.

Yine Adıgüzel'in yaptığı çalışmaya göre;
- Öncelikle vücudundan bir mermi veya şarapnel bulunamamış
- Ölümün patlamaya bağlı künt travma (yani açık yara yok) olduğu söylenmiş
- Böyle bir yaralanma patlamanın basınç etkisiyle (blast etki) mümkün
- Ancak böyle bir basınç oluşturacak patlamanın yerde çukur açması gerekiyor.
- Genelkurmay bölgesinde böyle bir çukur veya patlama izi yok
- Patlamanın kaynağı ise helikopterden atılan roket/bomba olarak gösteriliyor.
- Kara Havacılık ana davasında dosyaya eklenen helikopter incelemesine dair bilirkişi raporları araçlara füze/roket yüklenmediğini ve bunların kullanılmadığını açıkça ortaya koydu.

Bu tespitlere ve bilgilere yer veren Adıgüzel "O zaman soruyorum; Osman Arslan nasıl öldü ve kim öldürdü? KHK’kı adli tıp uzmanları önceden terör saldırıları ve patlamalar olduğunda, 1 olay için 3000 kişiden DNA aldıklarını be böylesine titiz çalıştıklarını söylüyorlar. 15 Temmuz davaları da en az bunlar kadar kritikken neden otopsi, balistik vb incelemelerde eksikler var? Önce suçlayacak birini bulup vakayı ona bağlayacak bir inceleme yapmak, düşman hukuku olduğu gibi, ne hukuki ne ahlaki ne de insanidir" ifadelerini kullandı. 



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