Samanyolu Haber /Politika / 15 Temmuz'da Erdoğan'ın yanında olan AKP'li isim partisinden istifa etti /15 Eylül 2019 17:25

15 Temmuz'da Erdoğan'ın yanında olan AKP'li isim partisinden istifa etti

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ın yanında olan isimlerden olan eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Değirmenci, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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Eski AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

15 Temmuz darbe girişimi esnasında Atatürk Havalimanı'nda Erdoğan'ın yanında bulunan Değirmenci, açıklamasında "Son yıllarda partimizin kuruluş ilkelerinden büyük sapmalar gösterdiğini, ahlaki çürümenin bünyeyi sardığını üzülerek müşahede ediyor ve muhasebe ihtiyacını ısrarla dile getiriyorduk. Partimiz adeta paralel bir yapı tarafından kuşatıldı. Kararlar partinin tabanından tavanına doğru silsile halinde istişare edilmez samimi eleştiriler hiçbir şekilde dikkate alınmaz oldu. Aile şirketi görüntüsü oluşmaya başladı" dedi.


Değirmenci'nin istifa mektubunun bir bölümü şöyle:

"Son yıllarda partimizin kuruluş ilkelerinden büyük sapmalar gösterdiğini, ahlaki çürümenin bünyeyi sardığını üzülerek müşahede ediyor ve muhasebe ihtiyacını ısrarla dile getiriyorduk. Partimiz adeta paralel bir yapı tarafından kuşatıldı. Kararlar partinin tabanından tavanına doğru silsile halinde istişare edilmez samimi eleştiriler hiç bir şekilde dikkate alınmaz oldu. Aile şirketi görüntüsü oluşmaya başladı. 

Ak Parti ittifak kurduğu siyasi partiye ideolojik olarak benzemek suretiyle hem siyaseten esir hale düştü hem de çoğulcu ve özgürlükçü genetik ayarları bozulmaya mutasyona uğramaya başladı. Ak Partimiz artık kurumsal organları tarafından yönetilemeyen, siyaset üretemeyen, toplumun, seçmenlerimizin ve üyelerimizin beklentilerine cevap veremeyen bir yapıya dönüştü. Muhasebe çağrıları anlamsız ihraç kararlarıyla karşılık buldu. 

Dolayısıyla son ana kadar beslediğimiz tüm umutlar kayboldu. Yaşanan bu süreçlerden sonra 'Yeni bir hale, yeni bir yola' ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Milletimizin ümitsizliğe savrulmakta olduğu bir dönemde ahlak, ehliyet ve liyakat ilkelerini gözeterek adalet, eşitlik ve kardeşliği tekrar inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Şahsen herhangi bir parti olmaktan ziyade inandığım değerler uğruna mücadele ettiğim bir dava partisi olarak telakki ettiğim, ancak kuruluş ilkelerini ve misyonunu kaybeden Ak Parti’den istifa ediyorum." (sol.org.tr)
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