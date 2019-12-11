15 Temmuz'da hangi iş insanının uçağına bindi?

Ahmet Nesin | artigercek.com

15 Temmuz’da Erdoğan hangi işinsanının uçağına bindi?



15 Temmuz 2016 gecesi Erdoğan açısından anlatılması o kadar zor bir gece ki, hangi uçağa saat kaçta binip de Marmaris’ten kaçtığını anlayabilmek için 3 saattir bulabildiğim bütün ifade ve belgeleri okuyorum ama işin içinden çıkamıyorum. Sonuçta beynimden dumanlar çıkmaya başladı, odada yanık saç kokusu ve sanırım beynim kısa devre yaptı. O yüzden bu yazıyı okurken bana kızabilirsiniz ve siz de kısa devre yapabilirsiniz.





Yazıyı kaleme alırken cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası darbe girişiminden haberi olmadığı mantığıyla hareket etmek istiyorum ama yapılan hazırlıklar ve yaşananlar buna bitürlü izin vermiyor. En önemli nedenlerden birisi Erdoğan’ın Marmaris’ten ayrılırken uçağa bindiğine ve İstanbul’a indiğine dair tek bir fotoğraf bile olmaması. İkinci zorluk da Erdoğan’ın darbeyi saat kaçta öğrendiği konusunda ne kendisini ne de bizleri ikna edebilmiş olması. Aşağıdaki bilgiler dava dosyasından alınmıştır:





“16 Temmuz saat 04.22’de İstanbul Hv.Alanında konuşmasında “Askeriye içinde 15 Temmuz tarihinde bir kısım hareketlilik olduğunu öğrendiğini” (Hürriyet.com.tr.)





18 Temmuz’da CNN International röportajında; “saat 20.00 civarında darbeyi öğrendiğini ve karşı koymaya karar verdiğini”,





20 Temmuz’da El-Jezaera televizyonuna röportajında “darbeyi eniştesinden öğleden sonra öğrendiğini”,





21 Temmuz’da Reuters televizyonuna röportajında “15 Temmuz’da öğleden sonra askeriye içerisinde hareketlilik olduğunu, darbeyi eniştesinden saat 16.00-16.30 gibi öğrendiğini,





30 Temmuz’da basına yansıyan demecinde “Darbeyi saat 21.00’de eniştesinden (Beylerbeyi’nde tankların hareket ettiğini) öğrendiğini” belirtmektedir.





Şimdi de size Erdoğan’ı kurtarmak için yakın çevre havalimanlarına gelen uçakları, sahiplerini ve geliş saatlerini yazacağım, kendisi için İzmir, Aydın (Çıldır), Milas ve Dalaman’da 4 ayrı uçak hazırlanıyor ya da hazır bekliyor.





MİLAS: İşadamı Ali Raif Dinçkök’e ait. Dinçkök’ün AK Havacılık şirketine ait TC-AKE tescilli VIP uçağı 15 Temmuz günü 14.03’te Atatürk Havalimanı’ndan kalktı ve 14.52’de Bodrum Milas havaalanına indi.





DALAMAN: Azeri asıllı İşadamı Mübariz Mansimov Palmali Havacılık şirketine ait TC-MMM tescilli VIP uçağı 15 Temmuz günü 11.45’te Atatürk Havalimanı’ndan kalktı ve 12.40’ta Dalaman’a indi. Mansimov ile Erdoğan ailesi, Azerbaycan devletinin petrol ve doğal gaz şirketi SOCAR’ın da dâhil olduğu ekonomik ilişkilere sahip.





DALAMAN: İşadamı Mehmet Cengiz’e ait. Cengiz Havacılık Şirketine ait TC-SMC tescilli VIP uçağı 15 Temmuz günü 14.07’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalktı ve 14.58’de Dalaman havaalanına indi. Burada kısa bir süre kaldıktan sonra 15.21’de kalkarak Sabiha Gökçen’e döndü ve burada beklemeye başladı.





İş burada biraz karışıyor, bu uçakların geliş saatlerine baktığımızda esasında enişte Erdoğan’ın işinsanı arkadaşı yada ortaklarına daha önceden darbe olacağını haber vermiş gibi gözüküyor. Ancak işin daha da ilginç tarafı resmi açıklamaya göre Erdoğan’ın İstanbul’a bu uçaklardan biriyle gelmediği. Resmi söyleme göre Cumhurbaşkanı THY 8456 kodu ile uçan TC-ATA uçağı ile ayrıldı. TC-ATA uçağı GULF-5 TARZI JET uçaktır.





Daha kesin anlaşılması için Hulusi Akar’ın o dönem özel sekreteri olan Albay Osman Kılıç’ın savunmasından bir bölüm aktarmak istiyorum: “Hangi uçakla ayrıldı? ANA-ATA? Muğla 2 ACM, dosyası kapsamında net olmamakla birlikte tek görüntü mevcut, inenlerin içerisinde Cumhurbaşkanı görünmüyor, görüntüde bindikleri uçak Gulf tipi bir uçak (ATA uçağı) ancak; TV görüntülerde İstanbul’a iniş yaparkenki uçak Boing tarzı büyük uçak (ANA Uçağı). Şüphe: Havada uçak değiştirilmiş olabilir mi?”





Bu arada Hürriyet Gazetesi yazarı Abdullah Selvi de 15.10.2016 tarihli yazısında “CB taşıyan ANA uçağı Dalaman’dan 01.43’te kalkış yapıyor, ama ondan önce şaşırtmak amacıyla 2 sivil uçak kalkıyor, Cumhurbaşkanının uçağı TK- 8456 sefer sayılı uçak kodu veriliyor” diye bahsediyor olayla ilgili olarak.





Bu işin bir de zaman karmaşası var, o yüzden zaman çizelgesini mahkeme tutanağından vereceğim yine:





saat 00.04’de Yerel Basın Mensuplarına Açıklama Yaptığı





saat 00.24’de CNN Türk Yayınına Bağlandığı





saat 01.15’de Marmaris’ten Helikopterle Hareket Ettiği





saat 01.43’de Dalaman Havalimanından Ata Uçağı ile Hareket Ettiği





saat 03.20’de İstanbul Atatürk Havalimanına indiği





Peki bu konuda dönemin içişleri bakanı Efkan Ala nasıl açıklıyor zamanlamayı, o da “Saat 11’e yaklaşıyordu, indikten sonra hemen sayın Cumhurbaşkanımızı aradım, ulaşılamıyor. Onu anladık ki; yanımdaki arkadaşlardan bilgileri aldım, korumalardan Sn. Cumhurbaşkanı oradan ayrılmış, yani havada.”





Yine mahkeme kayıtlarından:





Cumhurbaşkanına eşlik eden AKP Muğla Milletvekili Nihat ÖZTÜRK ifadesinde:





“Cumhurbaşkanımız 00.15-00.30 arasında Marmaris’ten havalandı Dalaman’a indi. Oradan da darbeci askerler gelmeden 45 dk. önce ayrıldı.”





Halbuki, Marmaris kalkış 01.15, Dalaman kalkış 01.43 görünmektedir.





Ve bu konuyla ilgili dava dosyasından son bilgiyi de vereyim: “Cumhurbaşkanına eşlik eden Berat ALBAYRAK, 22.07.2016 tarihinde; A HABER CANLI yayınında, ‘Cumhurbaşkanı ve yanındakilerin 00.30’da Marmaris’ten kaldıkları otelden ayrıldıklarını’ söylemektedir.”





Halbuki, Marmaris kalkış 01.15, Dalaman kalkış 01.43 görünmektedir.





Bu yazıyı bitirdiğinizde ben de olsam bana çok kızardım ama bu 15 Temmuz mutlaka çözülmeli diye düşündüğümden ben bana kızmaktan vazgeçtim, siz de kızmayın bence.