Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da kapatılan özel okul, dershane ve yurtlara yapılan ödemeler iade edilecek /28 Mart 2022 17:53

15 Temmuz'da kapatılan özel okul, dershane ve yurtlara yapılan ödemeler iade edilecek

Meclis'e sunulan torba kanun teklifine göre; özel öğretim kurumları, dershane ve yurtlara KHK ile kapatıldıktan sonra yapılan ödemeler 6 yıl sonra iade edilecek.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmetinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunduğu torba kanun teklifinde; özel öğretim kurumları, dershane ve yurtlara kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatıldıktan sonraki dönemler için  yapılan fazla ödemelerin iade edileceği maddesi de yer aldı.

Teklifte, “Olağanüstü Hâl (OHÂL) Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’da yapılan değişiklikle; özel öğretim kurum ve kuruluşları, kurs, dershane, öğrenci yurtları ve pansiyonlara avans veya peşin ödeme şeklinde kapatma tarihinden sonraki dönemler için ifa edilmiş olan öğrenim ve barınma bedelleri, belirtilen sıraya tabi tutulmaksızın iade edilecek.” denildi.

ÖDENEN AVANS VE PEŞİN ÖDEMELER İADE EDİLECEK

AKP Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci’nin hazırladığı ve 85 AKP’li milletvekilinin imzası bulunan torba kanun teklifi geçen hafta TBMM Başkanlığı’na sunulmuştu. 39 maddelik yasa teklifinde, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme de yapılıyor.

Tasfiye edilen şirketlerin halihazırdaki masa mal varlıklarının söz konusu tasarruf tutarlarını ödemekte yetersiz olması ve şirketlerde kaynak açığı bulunması sebebiyle tasarruf dönemi müşterilerinin mağdur olacağı değerlendirilerek; varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin, tasarruf dönemindeki müşterilerine ait tasarruf finansman sözleşmeleri, Finansal Kiralama Faktoring Finansman Ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na intibak sürecindeki ve/veya intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek.

Devredilen sözleşmelerle birlikte müşterilere iade edilecek tasarruf tutarları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirketlere nakden ödenecek.
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