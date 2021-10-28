Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı? /28 Ekim 2021 15:49

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'un cevap bekleyen sorularına bir yenisi daha eklendi. 15 Temmuz’da helikopterden tanklara TSK ve emniyet envanterinde bulunmayan zırh delici mermiler sıkıldığı ortaya çıktı.

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Gazeteci Fatih Yılmaz sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi zırh delici mermiler sıkılan tanklarla ilgili bir görüntü yayınladı. Bu görüntüler o gece helikopterden hem halka hem askerlere zırh delici mermiler kullananların kim olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Diğer yandan gazeteci Adem Yavuz Arslan da, Erdoğan rejiminin 15 Temmuz hikayesini yerle bir edecek 15 Temmuz görüntüsünün peşinde olduğunu açıkladı.
 
“BU İŞİN FAİLLERİ KİMLER”

Gazeteci Fatih Yılmaz, yayınladığı görüntülerle ilgili “Bu tanklara hangi ‘dost kuvvet helikopterler’ saldırdı? Vatandaş ya da poliste zırh delici mermi olmadığına göre, bu işin failleri kimler ? @tcsavunma
Videoda her şey açıkça konuşuluyor. 15 Temmuz gecesi gerçekte ne oldu devamı gelecek!” dedi.
 


REJİMİN 15 TEMMUZ HİKAYESİNİ YERLE BİR EDECEK GÖRÜNTÜLER VAR

15 Temmuz’da TSK ve emniyet envanterinde bulunmayan mermilerin kullanıldığının ortaya çıkması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan gazeteci Adem Yavuz Arslan da Erdoğan rejiminin “resmi 15 Temmuz hikayesi”ni yerle bir edecek bir görüntü olduğunu belirterek, “Peşindeyim, bir gün mutlaka çıkaracağım. O ortaya çıktığında göreceğim ben ‘filancalar darbeye kalktılar’ diyenlerin yüz halini” dedi.
 


BU MERMİLER TSK VE EMNİYET ENVANTERİNDE YOK

15 Temmuz’da darbe girişimi esnasında yaşamını yitiren bazı kişilerin üzerinden çıkan mermilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet envanterinde olmadığı ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili gazeteci Adem Yavuz Arslan TR724’te yayımlanan yazısında, mahkeme dosyasında yer alan otopsi raporlarına göre Mustafa Avcu, Yakup Başıbüyük ve Ömer Takdemir’in vücudundan zırh delici çelik mermi çekirdeği çıkarıldığını belirterek, “Aynı zamanda darbecilerin kullandığı zırhlı personel taşıyıcının üzerinde de zırh delici çelik mermi çekirdeği çıkarılıyor. Bu çok önemli bir detay. Çünkü 9 mm zırh delici mermi TSK envanterinde yok” demişti.
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