“15 Temmuz'da yarım kalan işi tamamlayacağız... Özdağ hayvandan aşağı biridir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalında gündeme dair açıklamalarda bulundu…







“ÖNCE İŞ ADAMLARI İSYAN EDECEK”







*1 milyon insan gidecek, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla projeyi hazırladık.





* Fabrikanda Suriyeliyi çalıştır, sömür, sigortasını yaptırma. Sonra ayak ayak üstüne at, ‘Ne olacak bu Suriyelilerin hali’ de. Bir milyon insan gidecek. Kim isyan edecek biliyor musun? O iş sahipleri.





* İstanbul'da şu anda toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Türkiye'de toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var. Avrupa Birliği, Türkiye’nin göçmen deposu olmasını istiyor.





“200 BİN 950 SURİYELİ TÜRKİYE VATANDAŞI OLDU”





* 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli, Türkiye vatandaşı oldu. İstanbul'a geçici koruma statüsünde kimseyi almıyoruz. 1 milyon 423 bin kaçak mülteci yakaladık.





“HEPSİ BİR MERKEZDEN YÖNETİLİYOR”





“Ümit Özdağ’ın yaptığı Soros taktiğidir. Lübnan’da çekilen görüntüler. Türkiye diye servis edildi. Hepsi bir merkezden yönetiliyor.





* Sessiz İstila filminin parası nereden geldi? Bunlar bu ülkenin çocukları değiller, açık ve net söylüyorum bunlar birilerinin çocukları olmuşlar.





“ÖZDAĞ’I ADAM YERİNE KOYMAM”





Program devam ederken Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Soylu’nun konuşmalarına yanıt verdi. Özdağ sosyal medya hesabından “Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan deği, Toros'dan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi” mesajını paylaştı.





Program sunucusunun Özdağ’ın yanıtını okumak istemesi üzerine Soylu cevabı duymak istemediğini dile getirdi. Programı terk edeceğini söyleyen Soylu Özdağ için “Adam yerine koymam, kabul etmem. İnsan yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur. Operasyon çocuğudur. Haysiyetsiz adam” ifadelerini kullandı.





“15 TEMMUZ’DA YARIM KALAN İŞİ TAMAMLAYACAĞIZ”





Sunucunun ‘Kaos planı iddiası var. Osman Kavala kararı Gezi tekrar geri gelmesi ve sığınmacıların tekrar gündeme gelmesi..' sorusu üzerine Soylu,





“Bekliyoruz. 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya; hepimiz bekliyoruz. Şuramızdayız (boğazını göstererek) kaos planı yapacak cici arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yeni Soros'u bekliyoruz. Yeni Soros'un Kavala'larını bekliyoruz. 15 Temmuz'da tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız.” dedi.