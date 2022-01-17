15 Temmuz'dan beraat eden komutan konuştu: Emri ben verdim, askerlerin haberi yoktu

Tutuklu sanıklar arasında kendi müvekkili de bulunan Kemal Uçar, “Onur Karan yüzbaşının emir aldığı Mustafa Tolga Kapucu dışarıda, görevinin başında. Tankçıların başındaki komutan yargılanmış, beraat etmiş ama onun emrindeki askerler tutuklu. Refai Eciroğulları, Tevfik Erkan Olgay terfi almış, Hançeri Sayat terfi almış ama onların emriyle hareket eden nizamiye bölgesindeki askerler ise bir anda ‘darbeci’ diye tutuklanmış. Tutuklu Gökhan Yıldırım, Rus uçaklarının bizim birliğimizi bombaladığında gazi olmuştu. Hançeri Sayat paşa kendisini hastanede ziyaret etmişti. Şu anda o gazi madalyasıyla içerde yatıyor.” diyor.





TABUR KOMUTANI: ONUR KARAN, BENİM EMRİMLE HAREKET ETTİ





Avukat Kemal Uçar, Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı darbe davasıyla ilgili önemli detaylar paylaştı. Tanıkların dinlenmesinin Cuma günü itibariyle bittiğini anlattı. Yarın (salı) tutuklu askerlerin durumuyla ilgili ara kararların açıklanmasının beklendiğini söyledi. Kemal Uçar’ın aktardığına göre ‘tanık’ olarak 3 isim dinlendi. Bunlardan biri Tank Tabur Komutanı Murat Karakaş. Daha önce başka bir davada yargılanıp beraat etmişti. Dinlenen diğer isim de 15 Temmuz’un ardından terfi alarak general olan Hançeri Sayat. Mustafa Tolga Kapucu da dinlenenlerden biri. O da 15 Temmuz gecesi nizamiye bölgesinde Yüzbaşı Onur Karan’la yaptığı görüşmeler vardı. Onur Karan’ın emri Kapucu’dan aldığına dair ifadeleri vardı.





HANÇERİ SAYAT: AST RÜTBELİLERİN VERİLEN EMİRDEN ŞÜPHELENMESİ MÜMKÜN DEĞİL





Tuğgeneral Hançeri Sayat’ın 15 Temmuz gecesi ast rütbeli askerlerin verilen emirlerden şüphelenmesinin mümkün olmadığını aktardı.





Avukat Kemal Uçar’ın aktardığına göre tanık Binbaşı Mustafa Tolga Kapucu ise “15 Temmuz’da nöbetim vardı ancak 13 Temmuz’da değiştirildi. O gece benim nöbetim değiştirilerek benden bile gizlenen darbe girişimini, nasıl olur da bu askerlerden gizlemezler? ‘Terör veya tatbikat’ diyerek gizlemişlerdir.” diyor. Kapucu ayrıca ‘darbeye teşebbüs’le suçlanan Yüzbaşı Onur Karan’ın kendi emriyle hareket ettiğini anlatıyor.





ASKERLERİN DARBE GİRİŞİMİNDEN HABERİ OLMADIĞI KESİNLEŞTİ





Avukat Kemal Uçar, “Bütün bu açıklamalardan da anlıyoruz, o askerler nizamiye bölgesine geldiği anda kimsenin darbe girişiminden haberi olmadığı kesin ve net bir şekilde ortaya çıkmış oldu.” diyor.