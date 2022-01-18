15 Temmuz'la ilgili görülen 2'inci Zırhlı Tugay davasında 22 askere tahliye kararı

Tanık Tuğgeneral Hançeri Sayat’ın 15 Temmuz gecesi ast rütbeli askerlerin verilen emirlerden şüphelenmesinin mümkün olmadığını aktarmıştı. Tanık Binbaşı Mustafa Tolga Kapucu ise “15 Temmuz’da nöbetim vardı ancak 13 Temmuz’da değiştirildi. O gece benim nöbetim değiştirilerek benden bile gizlenen darbe girişimini, nasıl olurda bu askerlerden gizlemezler? ‘Terör veya tatbikat’ diyerek gizlemişlerdir.” ifadelerini kullanmıştı. Kapucu ayrıca ‘darbeye teşebbüs’le suçlanan Yüzbaşı Onur Karan’ın kendi emriyle hareket ettiğini anlatmıştı.







Bugünkü duruşmada savcı, bütün subayların ve ZMA komutanı olan bir astsubay ve bir uzman çavuşun tutukluluk hallerinin devamı, diğer askerlerin tahliye edilmeleri yönünde mütalaa verdi. Mahkeme 28 tutuklu askerden aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu 22 kişiyi tahliye etti. Dava 2020 yılında başlamıştı.