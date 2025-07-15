15 Temmuz'un 9 yıllık acı bilançosu: 390 bin gözaltı, 114 bin tutuklama

Anadolu Ajansı’nın (AA) Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM) verilerine dayandırdığı haberine göre, son dokuz yılda 390 binden fazla kişi gözaltına alındı





Bu kişilerden 113 bin 837’si tutuklandı.





Gözaltına alınanlar arasında kamu görevlileri, sivil vatandaşlar, ev kadınları, öğrenciler ve ciddi sağlık sorunları bulunan kişiler yer aldı.





İnsan hakları kuruluşları ve uluslararası gözlemciler, işlemlerin büyük kısmının hukuki temelden yoksun olduğu ve keyfîlik içerdiği yönünde uzun süredir eleştiriler yöneltiyor.





Gözaltına alınanların önemli bir kısmı, kamu kurumlarında görev yapmış kişilerden oluştu:





Emniyet personeli: 43.818 (11.043’ü rütbeli)

TSK personeli: 54.286 (216 general, 15.182 subay, 38.888 diğer görevli)

Yargı mensupları: 3.774 hâkim, 1.314 savcı

İdari görevdekiler: 34 vali, 154 vali yardımcısı, 35 mülkiye müfettişi, 532 kaymakam

Diğer meslek grupları ve siviller: 258.782

Jandarma tarafından ayrıca 27.625 kişi gözaltına alındı.





Tutuklanan toplam 113.837 kişinin 105.249’u polis, 8.588’i jandarma operasyonları sonucu cezaevine gönderildi.





AA’nın paylaştığı veriler şöyle:





15.032’si polis memuru (6.168’i rütbeli),

14 bine yakın asker (8.081 subay, 191 general, 13.599 diğer personel),

3.243 yargı mensubu (2.305 hâkim, 938 savcı),

324 üst düzey idareci (vali, vali yardımcısı, mülkiye müfettişi, kaymakam),

64.793 kişi ise sivil ve diğer meslek gruplarına ait.