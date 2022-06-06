15 Temmuz'un işkenceci polisi hakkında soruşturma başlatıldı

15 Temmuz sonrasında başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları olmak üzere binlerce kişi işkence gördü. Bu işkencelerin odağında yer alan Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde görevli polis memuru Abdulkadir Türkyılmaz’ın adı işkence ile gündemde oldu. Yapılan suç duyuruları görmezden gelinen ve hakkında hiçbir işlem yapılmayan Türkyılmaz ile soruşturma başlatıldı.







TANRIKULU VE GERGERLİOĞLU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMADI

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu işkence iddialarının peşini bırakmadı. Gergerlioğlu Türkyılmaz’ı Meclis kürsüsünden ifşa etti. Gergerlioğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na Abdulkadir Türkyılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu. Gergerlioğlu 2 Nisan 2021’de gözaltına alınırken, Türkyılmaz HDP’li vekil evine gönderilen ekipte yer aldı. Mağdur avukatları da ‘işkenceci polis’ hakkında şikayetlerini yineledi. Avukatlar, başvurularında mağdurların kendi el yazılarıyla yazdıkları işkence itiraflarını da delil olarak sundu.





GEÇEN HAFTA İFADESİ ALINDI

TR724’üten Tuna Yıldız’ın ulaştığı bilgilere göre, başta Gergerlioğlu olmak üzere mağdur avukatlarının polis memuru Abdulkadir Türkyılmaz ile ilgili yaptığı suç duyuları değerlendirmeye alındı. Geçtiğimiz hafta polis memuru ile ilgili sessiz sedasız bir soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konunun araştırılması için bir savcı görevlendirdi. Görevli savcı geçtiğimiz hafta işkence iddialarıyla adı gündeme gelen polis memurunun ifadesine başvurdu.





İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Polis memuru Abdulkadir Türkyılmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’nde hiçbir şüpheliye işkence ve kötü muamelede bulunmadığını öne sürdü. Ancak Türkyılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında aralarında üst düzey komutanların da olduğu bazı askerlere olayın sıcaklığıyla ‘kötü muamelede bulunduğunu’ itiraf etti. O dönemde bir albayı bacağından potaya astığını belirtti. Bundan da bir pişmanlık duymadığını söyledi.





SAVCI KARARINI GELECEK HAFTALARDA VERECEK

Savcı ‘şüpheli’den aldığı ifadenin ardından önümüzdeki günlerde bir değerlendirme yapacak. Eğer müşteki ifadeleri dikkate değer görülürse, Türkyılmaz hakkında dava açılacak. İşkence ve kötü muameleden dolayı öncelikle görev yeri değişecek. Ardından savcının mütalaasına göre görevden el çektirme cezası verilebilecek. Bu kapsamda soruşturma aşamasında açıkta bekleyecek.