Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un kritik iki ismi tasfiye oldu /23 Temmuz 2020 17:31

15 Temmuz'un kritik iki ismi tasfiye oldu

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu isimler arasında ilginç kişiler var.

SHABER3.COM

Yeni general ve amiral olanlarla birlikte 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

Bu arada YAŞ ile emekliye sevk edilenler arasında 15 Temmuz ve sonrası süreçte aktif rol oynayan hükümet yanlısı paşalar var. 

TEMEL VE AKSAKALLI EMEKLİ EDİLDİ

YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 15 Temmuz'la ilgili hakkında birçok karanlık nokta bulunan ve emri altındaki Tuğgeneral Semih Terzi'yi o gece öldürten Zekai Aksakallı daha önce kızak göreve alınmıştı. Aksakallı son YAŞ'la tasfiye oldu. Bir diğer isimse Orgeneral rütbesinde Suriye operasyonunu yöneten ve daha önce kızağa çekilen İsmail Temel Metin. Metin, 15 Temmuz'da kendisine suikast yapılacağını iddia etmiş ve darbecilerle mücadele ettiğini basına duyurmuştu. Metin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi öncesinde apolet polemiğinin odak noktası olmuştu. Erdoğan'ın katıldığı bir seçim programına katılan ve Erdoğan'ı alkışlayan İsmail Metin Temel, o dönem Cumhurbaşkanlığı için aday olan Muharrem İnce tarafından eleştirilmiş ve İnce "bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz, apoletlerini sökeceğiz" diye konuşmuştu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 15 Temmuz'un kritik iki ismi tasfiye oldu Sonraki Haber >>

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Havalimanında uçak yandı

Havalimanında uçak yandı

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

“Cezaevinde doğum yaptım, oğlum ölümden döndü”

Küçük çocuğun

Küçük çocuğun

Buharı tüten siyah çamur nehri

Buharı tüten siyah çamur nehri

2020 Kurban kampanyası

2020 Kurban kampanyası

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Birleşik Arap Emirlikleri Mars'a araç gönderdi

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Soylu telefonu kapattı, Metiner arkasından saydırdı

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'

Kuytul: 'AKİT'çiler yayına çağırıp tuzak kuruyor, bu kadıncağıza da tuzak kurdular'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:21:11