15 Temmuz'un kritik iki ismi tasfiye oldu

Yeni general ve amiral olanlarla birlikte 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.





YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.





Bu arada YAŞ ile emekliye sevk edilenler arasında 15 Temmuz ve sonrası süreçte aktif rol oynayan hükümet yanlısı paşalar var.





TEMEL VE AKSAKALLI EMEKLİ EDİLDİ





YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral İsmail Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 15 Temmuz'la ilgili hakkında birçok karanlık nokta bulunan ve emri altındaki Tuğgeneral Semih Terzi'yi o gece öldürten Zekai Aksakallı daha önce kızak göreve alınmıştı. Aksakallı son YAŞ'la tasfiye oldu. Bir diğer isimse Orgeneral rütbesinde Suriye operasyonunu yöneten ve daha önce kızağa çekilen İsmail Temel Metin. Metin, 15 Temmuz'da kendisine suikast yapılacağını iddia etmiş ve darbecilerle mücadele ettiğini basına duyurmuştu. Metin, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento seçimi öncesinde apolet polemiğinin odak noktası olmuştu. Erdoğan'ın katıldığı bir seçim programına katılan ve Erdoğan'ı alkışlayan İsmail Metin Temel, o dönem Cumhurbaşkanlığı için aday olan Muharrem İnce tarafından eleştirilmiş ve İnce "bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz, apoletlerini sökeceğiz" diye konuşmuştu.







