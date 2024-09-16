15 Temmuz'un sahte gazileri: Burnu kanayan gazi oldu





15 Temmuz’un sahte gazilerini tek tek ifşa eden araştırmacı Selçuk Adıgüzel, bu kadar da olmaz dedirten yeni gerçekleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.









Bold Medya'da yer alan



Emine&Mehmet Aydınbelge çifti 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde hem silahlı askerlerce hem de helikopter ateşiyle vurulduğunu iddia ediyor.



Emine Aydınbelge, askerin ateş açması sonucu parmak girecek büyüklükte mermi yarasının olduğunu ayrıca helikopter ateşi sonucu vücuduna 20’nin üstünde şarapnel girdiğini söylüyor. İddiaya göre eşi Mehmet Aydınbelge de benzer şekilde ama daha hafif yaralanmış. Olayın aslı ise çok başka ve anlatımları soru işaretiyle dolu.



Emine Aydınbelge’ye hastaneye gittikten tam 12 saat sonra müdahale edilmiş. Vücudunda parmak girecek büyüklükte mermi yarası olan kişi 12 saat bekletilmez.

Genelkurmay Başkanlığı önünde hem silahlı askerlerce hem de helikopter ateşiyle vurulduğunu iddia eden Emine&Mehmet Aydınbelge çiftinin hastane raporunda ’vücutta tahriş ve kızarıklık (lezyon)’’ teşhisi konulduğu belirlendi.Bold Medya'da yer alan haber e göre Adıgüzel, ‘15 Temmuz adaletsizliğin, sahtekarlığın adı oldu’ derken 'Bu kadar da olmaz' diyeceğiniz yeni bilgiler verdi;Emine&Mehmet Aydınbelge çifti 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanlığı önünde hem silahlı askerlerce hem de helikopter ateşiyle vurulduğunu iddia ediyor.Emine Aydınbelge, askerin ateş açması sonucu parmak girecek büyüklükte mermi yarasının olduğunu ayrıca helikopter ateşi sonucu vücuduna 20’nin üstünde şarapnel girdiğini söylüyor. İddiaya göre eşi Mehmet Aydınbelge de benzer şekilde ama daha hafif yaralanmış. Olayın aslı ise çok başka ve anlatımları soru işaretiyle dolu.Emine Aydınbelge’ye hastaneye gittikten tam 12 saat sonra müdahale edilmiş. Vücudunda parmak girecek büyüklükte mermi yarası olan kişi 12 saat bekletilmez.

Zaten ilk müdahalede ‘’vücutta tahriş ve kızarıklık (lezyon)’’ teşhisi konulmuş. İlk raporda mermi yarasından bahsedilmemesi akla uymuyor.



Emine Aydınbelge ikinci olarak helikopter atışı sonucu 20’nin üstünde şarapnele maruz kalmış. Televizyon kanalına verdiği röportajda eşiyle bir arabanın arkasında durduklarını, eşinin önde kendisinin arkada olduğunu ifade etmiş. Bu konumdayken ikisi de isabet almış ancak adli rapora göre her ikisinin vurulma noktaları ve yaraları aynı olmuş. Nerdeyse imkânsız denen bu olay kayıtlara girdi ve masum insanlar ceza aldı.



Bugünlerde medyada gündem olan Barış Pınarı harekâtında tankçı uzman çavuş İbrahim Taş’ın ardından aynı birlikten Oğuzhan Kaya isimli bir astsubayın da kene veya sinek ısırması sonucu felç kaldığı bilgisi var. Felç olanlar gazi kabul edilmezken 15 Temmuz’da dizinde sıyrık bile olanın gazi kabul edilmesi 'Nerede adalet?' dedirtiyor.

