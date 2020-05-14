15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

Gelecek Partisi Sözcüsü Selim Temurci KARAR TV'de konuştu Temurci, AKP İl Başkanı'yken yakından tanıklık ettiği 15 Temmuz gecesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı, AK Parti-MHP ilişkisi, Devlet Bahçeli'nin son çıkışı, Sefahattin Demirtaş ve yaygınlaşan tehdit dili başlıklarında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

KHK Mağdurları ile helalleşmeden yeni bir gelecek kuramayız diyen Temurci 'Gençler görüyor; Kur'an, ahlak, rabia dediniz ama bu güzel şeylerin tam tersini yaptınız. Kur'an sayfalarını yakarak kurtulmuş benim dedem. O dönemin milli şefi vardı. Şimdi bir milli reisimiz var.' dedi





Selim Temurci'nin açıklamalarından başlıklar şöyle:





- AK Parti'nin geldiği nokta ile bizim ayrılmamız birbirinden bağımsız değildir. 15 Temmuz gecesi birçok şey değişti. Sadece İstanbul'u değil, Türkiye'yi ayağa kaldıran bir çalışma yaptık. Buna rağmen ayrılma süreci oldu...





- 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı konuşana kadar kim ne yaptı bir araştırın. Telefonu açmaktan korkanlar o saatten sonra kahraman oldu... Biri telefonu açmadı, sinirden telefonu kırdım... 15 Temmuz'dan kahramanlar yaratmaya çalışıyoruz.





- Cumhurbaşkanımızın kaybedeceği bir seçime gireceğini düşünmem. Yüzde 52 oy alacağını düşünse hemen secime gider.





- Menfaatini kaybetme korkusuyal tehdit diline sarıldılar.





- İmam Hatip Mezunu biriyim ama kutsal değerler üzerinden siyaset yapma dönemini bitirmeliyiz. Mahallelerimizden çıkıp yeni bir siyaset dili geliştirmeliyiz





- Gençler görüyor; Kur'an, ahlak, rabia dediniz ama bu güzel şeylerin tam tersini yaptınız. Kur'an sayfalarını yakarak kurtulmuş benim dedem. O dönemin milli şefi vardı. Şimdi bir milli reisimiz var.





- Kayyum parti toplantısı bile yapıyor. Tek parti uygulaması...





- 28 Şubat'ta Erbakan'ın döktüğü terin sonucu, millet kendi değerlerine sahip çıkarak bir yapı oluşturdu. Peki nereye geldik? 28 Şubattan daha ağır şartlar var... Hani ortak akıl ile hareket edilecekti, demokrasi, hukuk, insan hakları önemsenecekti.





- Dava dediğimiz yapı yoldan çıktı





- Devlet Bahçeli'yi siyasi aklı için tebrik etmek lazım. Yüzde 10 oyla iktidardan daha güçlü bir yaı hiç olmamıştı. AK Parti'nin üst aklı oldu.





- AK Parti kendi programını bırakıp, MHP programına geçtiğini herkes biliyor. AK Parti yöneticileri de biliyor.





- "PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyorum" diyen Demirtaş'ın barış güvercini gibi sunulmasını kabul etmiyorum. Demirtaş da Kavala da. Ama Demirtaş önce özür dilemeli, özeleştiri yapmalı.





- Altı milyon oy almış HDP'ye gayrimeşru diyemeyiz. Her HDP'liye terörist deme lüksümüz yok.