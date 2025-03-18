15 Temmuz'un sır ölümü: Ezildi mi vuruldu mu?

Türkiye tarihinin en karanlık noktalarından biri olmaya devam eden 15 Temmuz'la ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. 15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu bu sefer polis memuru Cüneyt Bursa'nın hayatını kaybettiği dosyayı aralıyor.





DOSYADA ÇOK SAYIDA ÇELİŞKİ VAR

Plotformun sosyal medya hesabından paylaştığı billgilere göre; 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde görev yapan polis memuru Cüneyt Bursa, resmi kayıtlara göre zırhlı araçların TOMA’ları itmesi sonucu sıkışarak hayatını kaybetti. Ancak olayla ilgili birçok çelişki var.





SIKIŞMA MI, VURULMA MI?

İlk raporlarda, Bursa’nın Genelkurmay bölgesinde bombalama sonucu hayatını kaybettiği ve vücudunda ateşli silah yarası olduğu yazıldı.









Ancak otopsi raporunda böyle bir bulguya rastlanmadı, ölüm nedeni iç kanama ve genel beden travması olarak açıklandı.









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