Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz'un sır ölümü: Ezildi mi vuruldu mu? /18 Mart 2025 15:42

15 Temmuz'un sır ölümü: Ezildi mi vuruldu mu?

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu, tartışmalı bir dosyanın daha kapağını açtı. Platformun yaptğı yeni çalışmaya göre Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde görev yapan polis memur Cüneyt Bursa'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada çok fazla çelişki var. Bursa'nın hayatını nasıl kaybettiği sorusu ise hala cevap bekliyor.

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Türkiye tarihinin en karanlık noktalarından biri olmaya devam eden 15 Temmuz'la ilgili her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. 15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu bu sefer polis memuru Cüneyt Bursa'nın hayatını kaybettiği dosyayı aralıyor. 

DOSYADA ÇOK SAYIDA ÇELİŞKİ VAR
Plotformun sosyal medya hesabından paylaştığı billgilere göre; 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde görev yapan polis memuru Cüneyt Bursa, resmi kayıtlara göre zırhlı araçların TOMA’ları itmesi sonucu sıkışarak hayatını kaybetti. Ancak olayla ilgili birçok çelişki var.

SIKIŞMA MI, VURULMA MI?
İlk raporlarda, Bursa’nın Genelkurmay bölgesinde bombalama sonucu hayatını kaybettiği ve vücudunda ateşli silah yarası olduğu yazıldı.


Ancak otopsi raporunda böyle bir bulguya rastlanmadı, ölüm nedeni iç kanama ve genel beden travması olarak açıklandı.


KAMERA KAYITLARINDA YOK!
Kamera kayıtlarında ise Bursa’nın sıkıştığı an görünmüyor. Bilirkişi raporları, TOMA’ların zarar gördüğünü ama insanlara doğrudan bir müdahale olmadığını ortaya koydu. Üstelik tanık ifadeleri çelişkili.


EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISININ İFADELERİ ŞAİBELİ
Dönemin Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Yaman Ağırlar, olay yerinde olmamasına rağmen mahkemede Bursa’nın ölümüne dair kesin ifadeler verdi.

Eksik kamera kayıtları, tutarsız otopsi sonuçları ve şüpheli tanık ifadeleri nedeniyle soruşturmanın yeniden ve tarafsız bir şekilde açılması gerekiyor.

Gerçek ne? O gece gerçekten ne yaşandı? Cüneyt Bursa’nın ölümüne dair yeni bir soruşturma şart!
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